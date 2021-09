Talenty nie idą do banków

Transformacja energetyczna, niedotrzymywanie wieloletnich kontraktów i walka o talenty – to tematy, które zdominowały tegoroczną debatę prezesów.

Jeden z dziennikarzy zażartował, podsumowując Europejski Kongres Finansowy: „w tym roku wszyscy chcą być zieloni, przed rokiem mówili, że chcą być fintechowi, ciekawe, o czym będą mówili w przyszłości”.

Można by dodać, że niezależnie od tematu mówią ciekawie. A już szczególnie podczas kończącej kongres debaty prezesów. Rozmowę poprzedzają panele ekspertów od makroekonomii, IT i ryzyka, podczas których prezentowane są wyniki ankiet rozprowadzanych wśród specjalistów z poszczególnych branż. Na koniec powstaje lista największych wyzwań sektora bankowego.

Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, prezentując opinie ekonomistów, zwrócił uwagę na problem narastającej nierówności w gospodarce: począwszy od inflacji przez rynek nieruchomości, bilans płatniczy, brak inwestycji po demografię.

Stolik IT reprezentował Piotr Alicki, prezes KIR. W dziedzinie technologii największym wyzwaniem jest brak kadr dla bankowości, która przestała być atrakcyjnym miejscem dla utalentowanych ludzi.

Marek Lusztyn, szef ryzyka w mBanku, jako wyzwania dla banków wymienił: nadużywanie abuzywności – co umożliwia klientom uchylanie się od skutków zawartych umów – konsekwencje transformacji energetycznej dla firm w kontekście ryzyka kontynuacji zdolności kredytowej i wreszcie rosnącą ekspozycję na obligacje skarbu państwa, których wartość przekroczyła 30 proc. aktywów sektora bankowego.

Duch franka Temat frankowy nie był szerzej omawiany podczas debaty prezesów, tylko dlatego, że w gruncie rzeczy wszystko na ten temat zostało powiedziane. Niemniej problem kredytów walutowych był obecny podczas paneli i rozmów kuluarowych podczas EKF. Łukasz Głowala

Banki straciły powab

Debatę prezesów rozpoczęła Elżbieta Czetwertyńska, prezes banku Citi Handlowy, od przeglądu podstawowych wyzwań, przed jakimi stoi sektor. Wymieniła: groźny dla kapitałów banków problem frankowy, postrzeganie równoprawności stron umowy, które może mieć fatalne konsekwencje również w kontekście hipotecznych kredytów złotowych przeżywających ostatnio bum, niską rentowność sektora i jej wpływ na pozycję banków na rynku kapitałowym i wreszcie zmiany na rynku pracy.

– Konkurujemy o talenty z firmami o większej elastyczności działania niż banki, które są instytucjami zaufania publicznego – powiedziała Elżbieta Czetwertyńska.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, skupił się na dwóch problemach: wartości papierów skarbowych w portfelach banków i talentach. Zwrócił uwagę, że ekspozycja banków generuje ryzyko wzrostu stóp procentowych, gdyż przecena portfeli odbije się na kapitałach banków, co z kolei będzie miało wpływ na potencjał rozwoju akcji kredytowej.

– Nie mówiąc o tym, że niektórzy mogą mieć problemy – dodał Cezary Stypułkowski.

Szef mBanku powiedział, że nie chce przedstawiać – zbyt daleko idących –analogii do Turcji, niemniej zbyt łatwo zapominamy o świecie zewnętrznym i wpływie papierów skarbowych na krajowy rynek. Mamy w systemie „zakodowane trwałe ryzyko” i w razie problemów nie będzie łatwo z nich wyjść ani skarbowi, ani bankom.

Druga kwestia podniesiona prze Cezarego Stypułkowskiego dotyczyła problemu z pozyskiwaniem talentów. To zjawisko mocno zaskakujące dla branży, ponieważ sektor bankowy – przez lata uchodzący za innowacyjny – nie miał problemów z naborem uzdolnionych młodych ludzi i kształceniem talentów. Banki straciły ten powab, za co szef mBanku obwinia otoczenie prawo-regulacyjne. Wskazuje na paradoks: polska bankowość o efektywności nieosiągalnej dla konkurentów na Zachodzie nie jest stanie zapracować na zwrot kapitału przy rosnącej gospodarce.

– Problem talentów jest sprawą absolutnie najważniejszą – zgodził się Jan Emeryk Rościszewski, prezes PKO BP.

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Cezarego Stypułkowskiego, który stwierdził, że bankowość to najlepszy i najnowocześniejszy sektor usług w Polsce, powiedział, że: „serwis bankowy w Polsce jest absolutnie wybitny” – i jest to zasługa talentów. Jego zdaniem zatrzymanie wybitnych talentów w kraju jest niezwykle ważne.

W odniesieniu do ROE, szef PKO BP powiedział, że zapewnienie odpowiedniego zwrotu na kapitale wymaga zmiany podejścia do bankowości.

– Świat tradycyjnych banków się skończył. Trzeba zbudować bankowość na innych zasadach, bardziej otwartą, „sprytną”, dodać nowe usługi generujące przychód prowizyjny – wymienił Jan Emeryk Rościszewski.

Główne wyzwania sektora bankowego 2021 Rynek Wojna o talenty – adaptacja do nowych oczekiwań i standardów pracy w modelu hybrydowym Inwestorzy Zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, ochrona klimatu – banki jako promotorzy zmian w gospodarce Regulatorzy i regulacje Nierozwiązywalny problem kredytów hipotecznych CHF i stabilność stosunków zobowiązaniowych Technologie i konsumenci Prawo konsumenckie – stabilność i przewidywalność stanowisk i interpretacji

Rację ma głośniejszy

Następnie Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, wygłosił krótki profesorski wykład o wyzwaniach dla polskiej gospodarki. Podzielił się swoimi niepokojami co do szans na budowę długoterminowej przewagi konkurencyjnej Polski. Zwrócił uwagę na utrzymujący się od dawna niedostatek inwestycji prywatnych i brak impulsów do rozwoju innowacyjnej gospodarki, odzwierciedlające niepewność i rzutujące na produktywność.

– Nie dogonimy świata w zakresie robotyzacji, zastępowalności pracy fizycznej. Jeśli mówimy o inwestycjach, to w kontekście dróg i energetyki – powiedział szef ING Banku Śląskiego.

Drugi wątek jego wypowiedzi dotyczył narastającego problemu podważania długoterminowych umów i „tworzenia zamętu w pojmowaniu wiedzy finansowo-ekonomicznej przez rzesze polskich konsumentów”. Swoisty bunt zaczyna wygrywać ze zdrowym rozsądkiem. Im głośniej wykrzyczy się swoje racje, tym łatwiej można poddać w wątpliwość argumenty strony przeciwnej.

Trzecia kwestia to transformacja energetyczna. To wyzwanie dla wszystkich krajów, tylko że my trawimy czas na dywagacje czy to konieczne, zamiast szeroko otworzyć drzwi i powiedzieć: „to jest pole do innowacyjności i osiągania przewagi konkurencyjnej, na tym się skupmy”.

– Z zazdrością patrzę na kraje skandynawskie: postawiły na energię wiatrową i stały się dominującymi podmiotami w produkcji takich urządzeń na świecie – zauważył Brunon Bartkiewicz.

Na koniec zwrócił uwagę na silną tendencję pożyczania przez państwo pieniędzy od banków i wchodzenie przez nie w rolę finansującego gospodarkę. Taki model powstał przy okazji tworzenia kolejnych tarcz antykryzysowych.

– Czym mogą być banki przy takiej konstrukcji rynku, czy nie stają się commodity i czy jest to alokacja kapitału społecznego w kierunku maksymalizacji konkurencyjności gospodarki? – postawił pytanie Brunon Bartkiewicz.

Nie jesteś eko, nie masz kredytu

Transformacja energetyczna była także jednym z głównych tematów wypowiedzi Przemysława Gdańskiego, prezesa BNP Paribas Banku Polska, choć przedstawił ją nieco z innej strony.

– Banki mają dużą rolę do odegrania nie tylko jako źródło finansowania projektów ekologicznych. Powinniśmy też bardziej rygorystycznie podchodzić do klientów, którzy nie mają w tym zakresie strategii: pomóc, ale jeśli nie ma takiej woli, to powiedzieć, że nie będziemy finansować – zasugerował Przemysław Gdański.

Szef BNP Paribas odniósł się też do praw konsumenckich. Stwierdził, że odnosi wrażenie, iż klient jest zwolniony z myślenia, natomiast bank musi uważać, by klient nie poniósł jakiegokolwiek ryzyka, a jeśli ono się zmaterializuje, to pokryć szkody.

Ciekawy pogląd na krajową bankowość przedstawił Joao Bras Jorge, prezes Millennium. Problemy sektora podzielił na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Powiedział, że na podstawie wieloletnich obserwacji sytuacji w Polsce jest przekonany, że bankowcy poradzą sobie z problemami, m.in. z robotyzacją.

– Nie jesteśmy natomiast w stanie usiąść i rozwiązać problemów z przeszłości. Nie będzie przyszłości, jeśli nie rozwiążemy problemów prawnych uderzających w strukturę kosztów, ograniczających możliwości działania. Mamy do czynienia z niemocą rozwiązania problemu w zestawieniu z ogromnym potencjałem i kreatywnością rozwiązywania problemów bieżących i czekających w przyszłości – zauważył Joao Bras Jorge.

Na koniec debaty powrócił wątek transformacji energetycznej za sprawą Wojciecha Hahna, prezesa BOS Banku, który przez wiele lat pracy w konsultingu był związany z rynkiem energetycznym.

– Zielona transformacja jest największym wyzwaniem cywilizacyjnym ostatnich 60-70 lat. Nasze szacunki wskazują, że przez 15 lat potrzeby finansowe w Polsce wyniosą 360 mld EUR. Z czego fundusze europejskie mogą zapewnić jedną czwartą. Czy gospodarka i sektor bankowy są w stanie dostarczyć pozostałą część finansowania? W moim przekonaniu nie – stwierdził Wojciech Hahn.

Podsumowanie jednym zdaniem Wojciech Hann, BOŚ Bank Umiejętność współpracy sektora bankowego w celu zaoferowania instrumentów finansowych, w tym takich, których być może jeszcze nie ma na rynku, a które pomogą sfinansować zieloną gospodarkę Joao Bras Jorge, Bank Millennium Jestem pod wrażeniem zaangażowania większości prezesów banków w sprawę praw konsumenckich i zachowania równowagi w relacjach klientów z bankami Przemysław Gdański, BNP Paribas Bank Polska Zrównoważony rozwój jest jednym z największych wyzwań gospodarki. Uważam, że banki powinny połączyć siły, szukać rozwiązań i powiedzieć wręcz, że to nie jest dziedzina, w której konkurujemy, a musimy współpracować, żeby ten wpływ był jak największy i najszybszy. Jan Emeryk Rościszewski, PKO BP Musimy budować przychody pozaodsetkowe i zastępować prowizyjnymi. Musimy zmienić myślenie o bankowości. Po drugie, system bankowy powinien przyczynić się do tego, żeby Polska stalą się miejscem relokacji zasobów z bogatych krajów, szczególnie w kontekście strukturalnej słabości strefy euro. Elżbieta Czetwertyńska, Bank Citi Handlowy Bez talentów nie poradzimy sobie z żadnym wyzwaniem. Cezary Stypułkowski, mBank Są olbrzymie oczekiwania związane z transformacją energetyczną i pytanie, czy mamy do tego warsztat. W obecnym środowisku regulacyjnym to mało wykonalne. Brunon Bartkiewicz, ING Bank Śląski Damy radę.