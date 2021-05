Telekomunikacja i technologie pociągnęły Wall Street w dół

Wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy zakończyły środową sesję ze stratami. Co przyczyniło się do spadków na Wall Street? To przede wszystkim kiepska passa spółek telekomunikacyjnych i technologicznych oraz kwietniowy spadek liczby rozpoczętych budów, co przyćmiło początkowy entuzjazm wywołany obiecującymi wynikami czołowych amerykańskich detalistów.

NYSE, Wall Streetfot. Michael Nagle/Bloomberg