TFI PZU SA zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez PFR

Grupa PZU może już formalnie oferować prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, TFI PZU SA zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju - poinformował PAP Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK.

"Działamy szybko, ponieważ jesteśmy zdeterminowani, żeby wspierać ideę oszczędzania przez Polaków. Taką możliwość dają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Naszym celem jest skuteczne pomnażanie powierzonych nam oszczędności" – powiedział Żółtek.

Jak zapowiadał wcześniej prezes Grupy Paweł Surówka, PZU w pierwszym roku funkcjonowania PPK zrezygnuje z pobierania opłat za ich zarządzanie.

"Nasz atut to sieć ponad 400 placówek w całym kraju, 300 opiekunów klienta korporacyjnego i 2500 doradców klienta indywidualnego. Zapewnimy kompleksową pomoc przy zawieraniu umów na prowadzenia i zarządzanie PPK, przy ich wdrażaniu i prowadzeniu na co dzień. Do dyspozycji pracodawców i pracowników oddamy nowoczesne platformy internetowe" – poinformował Żółtek.

Zarządzaniem i prowadzeniem PPK zajmie się w imieniu Grupy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU - jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce.

Na początku kwietnia br. TFI PZU wystąpiło do PFR o wpis do ewidencji PPK. Kilka dni wcześniej PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do sądowego rejestru funduszy inwestycyjnych. Na początku kwietnia br. o złożeniu wniosku o wpisanie na listę w PFR poinformowało także PKO TFI. Zaznaczono, że do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych został wpisany fundusz parasolowy PKO Emerytura – sfio.

Natomiast pod koniec kwietnia br. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne podało, że wystąpiło do PFR z wnioskiem o rejestrację w ewidencji PPK.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.