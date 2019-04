TFI PZU zarejestrował fundusz pod PPK

Na wniosek TFI PZU Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - poinformowało w środę Towarzystwo. Jak dodano, to pierwszy krok do udziału Grupy PZU w reformie dotyczącej Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

"Jako grupa PZU poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności, by je wspierać (PPK - PAP) i by przekonywać Polaków, że opłaca się oszczędzać na przyszłość. Długoterminowe budowanie oszczędności to zysk dla samych oszczędzających i dla polskiej gospodarki" - powiedział cytowany w komunikacie, odpowiedzialny w grupie PZU za PPK Marcin Żółtek.



Jak przekazano, w grupie PZU, która zaoferuje pracodawcom prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarządzaniem oszczędnościami pracowników zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU.



"TFI PZU SA jest jednym z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Jest jednocześnie największym na rynku towarzystwem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych" - czytamy.



Żółtek przekazał, że w najbliższym czasie, "gdy zostaniemy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Funduszu Rozwoju, przedstawimy szczegółową ofertę".



1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku; jest częścią grupy PZU. Korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje.



TFI PZU zarządza kwotą prawie 20 mld złotych. W ofercie TFI PZU znajduje się 16 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych: cztery fundusze otwarte i 12 funduszy zamkniętych oraz inne produkty inwestycyjne.