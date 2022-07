To może być rekordowy rok dla branży turystycznej w Hiszpanii

Jak informuje Bloomberg, hiszpańska branża turystyczna wraca do stanu sprzed pandemii, a tempo zmian zaskakuje nawet rządzących.

- Turystyka przekroczyła najśmielsze oczekiwania – do niedawna trudno było myśleć, że moglibyśmy powrócić do poziomów z 2019 roku - powiedział Carlos Cuerpo, szef hiszpańskiego Ministerstwa Skarbu

Branża turystyczna stanowi 13 proc. PKB kraju, który jest czwartą co do wielkości gospodarką strefy euro. Zdaniem Bloomberga, taka sytuacja pomoże Hiszpanii, która jako kraj nastawiony na turystykę, mocno ucierpiała w 2020 w wyniku pandemii.

Wzrost nie tylko w Hiszpanii

"Turystyczny szał” prawdopodobnie odczują też inne kraje południowej części Starego Kontynentu - na przykład Grecja czy Portugalia. Zdaniem agencji, byłaby to dobra informacja dla europejskiej gospodarki, stojącej przed widmem recesji i kryzysu energetycznego spowodowanego odcięciem dostaw gazu z Rosji.

Problemy na lotniskach i inflacja nie są problemem

Wszystko wskazuje na to, że turyści nie przestraszyli się inflacji oraz nie odwołali swoich podróży ze względu na problemy jakie generuje ostatnio branża lotnicza. Aktualnie pasażerowie na blisko 2/3 lotnisk muszą mierzyć się z poważnymi utrudnieniami.

- Te problemy na lotniskach i strajki linii lotniczych chwilowo wyrządziły pewną szkodę, ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje na to, że lato będzie udane - powiedział Alberto Urtasun, szef działu prognoz gospodarczych Banku Hiszpanii.

Rekordowy rok?

Według branżowej organizacji Exceltur, sektor wygeneruje w tym roku 152 mld EUR (154 mld USD) dochodu. To prawie tyle co w rekordowym dla Hiszpanii 2019 r. Wskazywałoby to, że branża jest bliska odzyskania poziomów sprzed pandemii już teraz. Byłoby to wcześniej niż zakładała pierwotna prognoza Banku Hiszpanii, wskazująca na 2023 rok.

Nastroje studzą niektórzy analitycy. Wskazują, że obecny “boom” może zostać wyhamowany, gdy niedobory energii i wysokie ceny konsumpcyjne ograniczą oszczędności zgromadzone podczas pandemii. Zaufanie konsumentów w Europie spadło w czerwcu do niemal rekordowo niskiego poziomu.