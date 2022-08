To musisz wiedzieć dziś rano 12 VIII 2022

1. Po pięciu latach posuchy Orange Polska wypłacił gotówkę akcjonariuszom. Analitycy mają jednak różne zdania na temat tego, jak dywidendy będą wyglądały w przyszłości, a także co do ogólnych perspektyw spółki. Więcej...

2. Unia Europejska wymusza odpytywanie klientów doradztwa inwestycyjnego o preferencje ESG. No to brokerzy pytają i jak klient się przy ESG upiera, to... odmawiają świadczenia usługi. Więcej...

3. W I półroczu 2022 r. Quercus TFI zanotował 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 7 proc. więcej r/r. Więcej...

4. Większość amerykańskich indeksów zanotowała w czwartek spadki, gdy inwestorzy zdali sobie sprawę, że Rezerwa Federalna nadal musi agresywnie podnosić stopy procentowe, aby w pełni powstrzymać rosnące ceny konsumenckie, pomimo nowych dowodów na ochłodzenie inflacji – donosi agencja Reuters.

5. Paweł Szpigiel, analityk BM mBanku, w raporcie z 5 sierpnia podniósł rekomendację dla akcji Allegro do “kupuj” z “akumuluj”. Cena docelowa poszła w górę z 31 do 37 zł. Więcej...

6. Bank BNP Paribas nie pożegnał się z marzeniami o podzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami, ale musi upłynąć sporo wody w Wiśle i Sekwanie, zanim to nastąpi. Więcej...

7. W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa GPW odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 76,1 mln zł, tj. o 9,3 proc. mniej rdr - podała w czwartek w komunikacie spółka. Przychody ze sprzedaży GPW w tym czasie wyniosły ponad 209 mln zł. Więcej...

8. Airway Medix o tydzień - do 18 sierpnia - wydłużył okres wyłączności negocjacyjnej dla inwestora, zainteresowanego technologią CSS.

9. W II kwartale 2022 r. zysk netto Wawelu wyniósł 1,83 mln zł, wobec 1,84 mln zł straty w analogicznym okresie 2021 r. Więcej...

10. Dziś na rynku głównym GPW zadebiutują akcje spółki SimFabric, do tej pory notowane na NewConnect.