Absurd ESG zagościł w biurach maklerskich

ESG według GPW

ESG to analiza pozafinansowa, biorąca pod uwagę środowisko (E jak environmental), społeczną odpowiedzialność (S jak social responsibility) i ład korporacyjny (G jak governance). Od 3 września 2019 r. warszawska giełda publikuje też indeks nawiązujący do tego akronimu. Obecnie liczy 60 spółek i jest w zasadzie połączeniem indeksów WIG20 i mWIG40, tyle że z innymi wagami spółek. Gdyby się nim kierować, to święcie wierzący, że spalanie węgla przyczynia się do ocieplenia klimatu nie powinni mieć żadnych zastrzeżeń przy kupnie akcji polskiej energetyki węglowej, a także górniczych JSW i Bogdanki. Stawiający na pierwszym miejscu ład korporacyjny nie powinni też mieć oporów przed inwestycjami w inne kontrolowane przez państwo spółki, znane od lat ze specyficznego podejścia do kompetencji ludzi obsadzających kluczowe stanowiska i praw akcjonariuszy mniejszościowych. W tym ostatnim aspekcie chodzi nie tylko o firmy kontrolowane przez rodzimy skarb państwa, ale również np. francuski. Niewypłacanie dywidendy przez pięć lat z rzędu nie przeszkadzało bowiem Orange Polska transferowaniu do Francji ponad 100 mln zł rocznie z tytułu licencji na korzystanie z… marki Orange. Orange Polska również jest elementem WIG-ESG. W indeksie znalazło się również miejsce dla Ten Square Games. To spółka prywatna, która najpierw przyjęła program motywacyjny uprawniający członków zarządu do objęcia akcji po osiągnięciu określonej EBITDA. Potem próg EBITDA obniżyła, by w końcu przyznać zarządowi gotówką nowy komponent wynagrodzenia. Akcje były wtedy dużo tańsze niż w momencie ustalania pierwotnych kryteriów programu motywacyjnego.