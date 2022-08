W I półroczu 2022 r. zysk netto Grupy GPW wyniósł 76,1 mln zł, tj. o 9,3 proc. mniej rdr

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 76,1 mln zł - mniej o 7,8 mln zł, tzn. o 9,3 proc. w stosunku do zysku netto po II kw. 2021 r. Było to przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych o 12,5 proc., do poziomu 131,4 mln zł, przy prawie niezmienionym poziomie przychodów ze sprzedaży w wysokości 209,3 mln zł, tj. mniej o 0,1 proc. rdr - podała spółka.

Grupa GPW dodała, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł w I półroczu br. 78,3 mln zł, tj. o 16,8 proc. mniej rdr.

Z raportu półrocznego wynika ponadto, że zysk EBITDA Grupy GPW w okresie styczeń-czerwiec 2022 ukształtował się na poziomie 97,5 mln zł, czyli o 12,5 proc. mniej w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2021 r.

Głównym źródłem przychodów spółki była obsługa obrotu na rynku finansowym (44,0 proc.), obrotu na rynku towarowym (17,4 proc.) a także sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych na rynku finansowym (13,5 proc.).

Według GPW istotnym czynnikiem determinującym trend wzrostowy przychodów w 2021 r. była pandemia wirusa SARS-CoV-2 powodująca z jednej strony niepewność i dużą zmienność na rynkach, a z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne mające wpływ na wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym, co miało przełożenie na wzrost wolumenu obrotów.

"W I półroczu br. wpływ pandemii na wyniki Grupy nie był już tak widoczny, natomiast wpływ wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie pod koniec lutego przyczynił się do zwiększenia obrotów na rynkach Grupy w marcu 2022 r." - zaznaczono w raporcie.

Dodano, że na wynik GK GPW w I półroczu 2022 r. miał wpływ również wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych, udzielonych pożyczek) w wysokości 8,4 mln zł, w wyniku decyzji Narodowego Banku Polskiego dotyczących podwyższenia rynkowych stóp procentowych, oraz rezerwa na koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 14,5 mln zł.