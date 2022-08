Quercus miał 7,7 mln zł zysku netto w I półroczu

Przychody podwoiły się do 51,3 mln zł, także za sprawą konsolidacji DI Xelion.

„Pierwsza połowa roku była trudna dla branży TFI. Bessa na rynkach obligacji i akcji, spowodowana m.in. wybuchem wojny w Ukrainie, wpłynęła negatywnie na wyniki inwestycyjne funduszy i aktywa pod zarządzaniem. Mimo to, udało się nam uzyskać rezultaty lepsze niż przed rokiem. Z pozytywów warto wskazać na zmianę trendu na rynkach obligacji od lipca, co powinno skutkować bardzo dobrymi wynikami funduszy dłużnych w drugiej połowie roku. DI Xelion zanotował wzrost zysku do 0,9 mln zł, tj. o 4 proc. r/r.” – komentuje Piotr Płuska, wiceprezes Quercus TFI.

W samym drugim kwartale zysk netto wyniósł 3,25 mln zł, a przychody 25,7 mln zł.