To musisz wiedzieć dziś rano 22 VII 2022

1. Po sukcesie w głosowaniach akcjonariuszy Orlen bierze się za realizację fuzji z Lotosem i dopinanie fuzji z PGNiG. Nie chce zwlekać, bo czasy są trudne. Więcej...

2. Nowy prezes modowej grupy VRG twierdzi, że ma argumenty za wyższą wyceną i pomysły, jak przekonać do tego inwestorów. Więcej...

3. Nikt do końca nie wie, po co rząd nowelizuje przepisy i proces resolution. Bankowcy mówią o Repolonizacji Plus, opozycja o planie Zdzisława 2.0. Być może chodzi o coś zupełnie innego. Więcej...

4. Czwartkowa sesja na amerykańskich giełdach, mimo mało obiecującego początku zakończyła się dosyć solidnymi wzrostami indeksów. Szczególnie w przypadku rynku Nasdaq. Więcej...

5. Ryzykiem pozostają: wojna na Ukrainie, ścieżka inflacji, a tym samych zachowania banków centralnych na całym świecie. Jednak przynajmniej w krótkim terminie wydaje się, iż duża część rodzajów ryzyka została zdyskontowana - uważa Bartłomiej Cendecki z Quercus TFI.

6. Podwyżka stóp procentowych chwilowo umocniła wspólną walutę. Inwestorzy jednak dość szybko zwątpili w jej siłę. Więcej...

7. Za 24,3 mln EUR Cyfrowy Polsat sprzeda firmie HB Reavis, działającej na rynku nieruchomości, 50 proc. udziałów w spółkach, na których działkach wybudowane zostaną biurowce z powierzchnią handlową. Więcej...

8. Bumech podpisał z OT Logistics umowę o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego. Więcej...

9. Nationale-Nederlanden PTE, zarządzające OFE i DFE, przekroczyło próg 5 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym Unimotu. Więcej...

10. W czerwcu spadły ceny mieszkań w 11 z 17 miast, analizowanych przez Expandera i Rentier.io. Więcej...