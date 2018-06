To musisz wiedzieć dziś rano 26 VI 2018

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

GetBack. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek dwie osoby związane ze sprawą spółki GetBack – informuje PAP. Zatrzymano prezesa Polskiego Domu Maklerskiego oraz - jednego z dyrektorów w spółce GetBack. Więcej

VAT. „Tymczasowe” podwyższone stawki VAT zostaną utrzymane – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. „Tymczasowa” podwyżka została wprowadzona w 2012 roku i została utrzymana przez wszystkie kolejne rządy. Więcej na pb.pl

Ze spółek i o spółkach

PKN Orlen na cztery dni przed pierwotnym terminem zakończył zapisy na obligacje serii E przeznaczone dla inwestorów detalicznych. Więcej

PKO BP Przy bankowym TFI powstaje fundusz venture capital. Będzie inwestować w fintechy i nowe technologie. Ma na to 200 mln zł. Więcej na pb. pl

Idea Bank Rada nadzorcza odwołała Dariusza Makosza z funkcji członka zarządu. Przyczyną odwołania jest utrata zaufania. Więcej

HERKULES chce skupić do 1 mln akcji po 4,2 zł za papier. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 5 lipca, do godz. 16.00. Więcej

WIG20 Jeśli zaufać wycenom analityków, widzą oni indeks blue chipów 16 proc. wyżej – pisze Kamil Zatoński z „Pulsu Inwestora”. Więcej na pb.pl

KGHM Polska Miedź Decyzje ws. aktywów zagranicznych i inwestycji w krajowe wydobycie to najważniejsze wyzwania przed nowym zarządem KGHM – ocenił w wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Więcej

INDATA Sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej. Więcej

Colian przekazał odpowiedzi na pytania zgłoszone przez akcjonariusza podczas WZA. Więcej

Prime Car Management Fundusze zarządzane przez TFI PZU zmniejszyły udział w akcjonariacie Prime Car Management poniżej progu 5 proc. i mają obecnie 2,66 proc. akcji tej spółki. Więcej

Resbud Zarząd zdecydował o aktualizacji strategii rozwoju spółki i podjęciu działań mających na celu prowadzenie przez również działalności w branży finansowej. Więcej

ENEA WZA zadecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w kwocie 1,8 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Więcej

Śląskie Kamienice chcą wyemitować w ramach oferty publicznej do 820 tys. akcji s. I, z wyłączeniem prawa poboru. Więcej

CCC wykupiło w celu umorzenia obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł. Więcej

Unified Factory poinformowało o przedłużeniu aresztu dla prezesa o kolejne 3 miesiące. Więcej

Sygnity WZA podjęło trzy uchwały dotyczące emisji akcji oraz zdecydowało o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł. Więcej

Qumak ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Euvic. Więcej

Wczoraj na rynkach

USA - Xi grozi Ameryce. Mocne spadki na Wall Street

Polska - GPW znów w dół. sWIG80 najniżej od Euro 2016

Kalendarium makroekonomiczne

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 6,8% rdr. Prognoza: 6,8% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: indeks zaufania konsumentów - Conference Board

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 128 pkt. Prognoza 128 pkt.

19:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas

Robert Kaplan

20:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty

Raphael Bostic

Trwa apogeum sezonu WZA w giełdowych spółkach. Akcjonariusze podejmują decyzje w sprawie wypłacenia (lub niewypłacenia) dywidendy z zysków za 2017 rok. Więcej informacji w kalendarium giełdowym Bankier.pl.

W Polsce i na świecie

Dziś zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się między innymi przygotowanym przez resort przedsiębiorczości i technologii projektem ustawy o tak zwanym małym ZUS-ie.

W Gdyni rozpocznie się drugi dzień pierwszego Forum Wizja Rozwoju. To największa impreza gospodarcza na północy Polski. Eksperci, samorządowcy i politycy rozmawiają o problemach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.

Dziś formalne wysłuchanie Polski na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Takie wysłuchanie w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu odbędzie się po raz pierwszy w historii. Na pytania unijnych ministrów będzie odpowiadał wiceszef MSZ Konrad Szymański, któremu towarzyszyć będą eksperci. Wczoraj polski rząd rozesłał do państw członkowskich kilkustronicowy dokument, w którym zarzuciła Komisji, że błędnie przedstawiła założenia reformy.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką udadzą się dziś po południu na Łotwę, jutro rozpoczną oficjalną wizytę w tym kraju. Dziś zaplanowano prywatną kolację z łotewską parą prezydencką. Jutro odbędzie się oficjalne powitanie, a także rozmowy.

Prezydent Francji złoży dziś oficjalną wizytę w Watykanie. Będzie to pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona z papieżem Franciszkiem. Francuski dziennik katolicki "La Croix" podkreśla, że poza innymi konkretnymi kwestiami, jakie prezydent V Republiki poruszy w Stolicy Apostolskiej, głównym przesłaniem wizyty jest to, że Emmanuel Macron chce ocieplić stosunki francusko-watykańskie, które uległy wielkiemu ochłodzeniu w czasie prezydentury socjalisty Francois Hollandea. Katolicki dziennik nie ma też złudzeń co do politycznego aspektu tej wizyty - Emmanuel Macron chce zyskać punkty w elektoracie francuskich katolików.

Historia

1940 - W ZSRR zniesiono kalendarz radziecki.

1972 - FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105.

1974 – Sejm PRL uchwalił Kodeks pracy.

1986 – Na antenie TVP1 wyemitowano premierowe wydanie Teleexpressu.

2017 – Rząd Włoch za pieniądze podatników uratował przed upadkiem dwa banki, wykładając na ten cel 17 mld euro