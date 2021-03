Transakcyjne ożywienie w Polsce

Infrastruktura wokół CPK, energia odnawialna, IT, e-handel i ochrona zdrowia — to branże, które szczególnie mocno kuszą inwestorów. Sprzedających przybywa z powodów sukcesyjnych.

W pandemii może brakować szczepionek, respiratorów czy nawet dóbr pierwszej potrzeby, ale jednego na pewno nie brakuje — pieniędzy na inwestycje. Zgodnie z nowym raportem firmy doradczo-audytorskiej Mazars i serwisu Mergermarket „Investing in CEE: inbound M&A report 2020/2021” w ubiegłym roku w Polsce doszło do 124 transakcji o ujawnionej wartości 11,2 mld EUR, czyli około 52 mld zł.

— Od III kw. 2020 r. widać duże ożywienie i wzrost aktywności transakcyjnej, tak ze strony inwestorów finansowych, jak strategicznych. Jeszcze przed pandemią na rynku nie brakowało pieniędzy i fundusze inwestycyjne dysponowały rekordową kwotą na akwizycje. Zainteresowanie wzbudzają przede wszystkim: ochrona zdrowia, produkcja żywności i napojów oraz IT, których perspektywy są lepsze ze względu na pandemię. Niezależnie od niej z powodu zmieniających się trendów rynkowych oraz wymagań unijnych inwestorzy szukają okazji w sektorze energetycznym, zwłaszcza w wytwarzaniu energii odnawialnej — mówi Adam Zohry, menedżer koordynujący w Mazarsie usługi z zakresu doradztwa finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Infrastrukturalny apetyt

W ostatnich miesiącach największe pod względem wartości na polskim rynku były transakcje infrastrukturalne, zrealizowane przez hiszpański Cellnex. Najpierw ustalił on warunki kupna 60 proc. udziałów w wieżach i masztach Playa za 3,7 mld zł, a potem dogadał się w sprawie przejęcia niemal wszystkich udziałów w infrastrukturze Plusa, co będzie go kosztowało 7,1 mld zł. Następna transakcja w kolejce to sprzedaż udziałów w części światłowodów przez Orange’a.

— Duże transakcje na rynku infrastrukturalnym to rezultat wieloletniej pracy, bo zbudowanie takiej skali, by zainteresować inwestorów finansowych, nie jest proste. Tego rodzaju inwestycje są teraz bardzo poszukiwane ze względu na ich defensywny profil: można łatwo prognozować w długim terminie ich przepływy pieniężne. Chętnych jest sporo, ale celów znacznie mniej — mówi Jacek Byrt, partner w Mazarsie, specjalizujący się w doradztwie finansowym.

Może ich być jednak więcej, choć już nie w telekomunikacji.

— Dla funduszy na pewno bardzo interesujący jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego — może nie tyle ze względu na lotnisko, ile ze względu na ogromną infrastrukturę, która będzie mu towarzyszyła — mówi Adam Zohry.

Krótka przerwa Według Jacka Byrta, specjalizującego się w Mazars w doradztwie finansowym, nawet branże, które mocno ucierpiały w czasie pandemii, jak hotele, wciąż wzbudzają zainteresowanie inwestorów. W Polsce fundusze dodatkowo kusi prężny rynek wewnętrzny. Tomasz Pikuła

Pandemiczne przetasowania

W ubiegłym roku nie brakowało transakcji z udziałem funduszy na rynku IT — Enterprise Investors weszli w Software Mind, a Mid Europa kupiła Sage’a. Debiut giełdowy Allegro, a później InPostu zwiększył natomiast i tak duże zainteresowanie polskim e-handlem.

— Planowana transakcja na akcjach eObuwia dowodzi, jak wysoko inwestorzy cenią handel internetowy na tle biznesu stacjonarnego — mówi Jacek Byrt.

Sporo dzieje się też na rynku medycznym, gdzie największą transakcją w ostatnich miesiącach było kupno Scanmedu przez fundusz Abris. Dominują jednak transakcje mniejsze.

— W ochronie zdrowia rozkręca się konsolidacja, rozpoczęta przez największych graczy branżowych, czyli Lux Med i Medicover. Widać dużą aktywność w specjalistycznych segmentach rynku, w ostatnim roku przede wszystkim w stomatologii. Są też oportunistyczne transakcje, wywołane tym, że w czasie pandemii część aktywów można kupić taniej, co dotyczy zwłaszcza klubów fitness — mówi Jacek Byrt.

Nie wszędzie jednak jest różowo. W wielu branżach aktywa, przynajmniej czasowo, stały się niesprzedawalne.

— Pandemia wstrzymała wiele procesów akwizycyjnych. Z drugiej strony są aktywa, które mocno straciły na wartości, ale oczekuje się, że ją odzyskają po „powrocie do normalności", więc kupowanie w tym momencie ma sens. Dobrym przykładem jest branża turystyczna i hotele, które teraz są obciążone długami, ale nadal są atrakcyjne, bo ludzie po prostu będą jeździć na wakacje. Gorzej jest w handlu detalicznym czy nieruchomościach biurowych, gdzie już widać, że pandemia wywoła długotrwałe zmiany, związane w pierwszym przypadku z przeniesieniem dużej części sprzedaży do internetu, a w drugiej — z bardziej elastycznym i hybrydowym podchodzeniem do pracy w biurach — mówi Jacek Byrt.

Polskie atuty

Według raportu liczba transakcji w Polsce w pandemicznym roku spadła, ale ich ujawniona wartość wzrosła o ponad 40 proc. W Europie Środkowej i Wschodniej, z wyłączeniem Rosji, do tego wyniku nikt się nie zbliżył.

— Polska jest atrakcyjna dla międzynarodowych inwestorów m.in. ze względu na to, że ma duży rynek wewnętrzny. Pozwala ona urosnąć krajowym firmom do takiego poziomu, by miały sensowną skalę, albo były w stanie udźwignąć międzynarodową ekspansję. Dobrym przykładem jest tu branża okien, w której producenci postawili nowoczesne zakłady, bo krajowy popyt ze względu na ich wymianę w blokach był olbrzymi. Jak się zmniejszył, to z pieniędzmi i mocami produkcyjnymi można było podbijać inne kraje — mówi Jacek Byrt.

Dodatkowe pieniądze na ekspansję mogą dostarczyć polskim firmom fundusze private equity – zwłaszcza wtedy, gdy w firmach trwa zmiana pokoleniowa.

— Szacuje się, że w Polsce około 75 proc. firm należy do pierwszego pokolenia właścicieli, co jest znacznie wyższym wskaźnikiem niż średnia zachodniej Europy. To daje ogromne pole do popisu dla funduszy, które mogą przejmować atrakcyjne firmy albo porozumiewać się z drugim pokoleniem, które szuka silnego partnera do ekspansji. Na pewno będziemy świadkami coraz większej liczby transakcji sukcesyjnych — mówi Adam Zohry.