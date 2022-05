Trójmiejski szyk klasy premium

Trójmiasto stanowi jedną z najbardziej pożądanych i najatrakcyjniejszych lokalizacji mieszkaniowych w Polsce. Bliskość morza, park krajobrazowy, urokliwe stare dzielnice, szybko rewitalizujące się dzielnice postindustrialne oraz wiele terenów zielonych sprawiają, że w 2021 co trzeci apartament klasy premium w Polsce sprzedał się właśnie w Trójmieście.

Do najciekawszych projektów zaliczają się inwestycje lidera na lokalnym rynku deweloperskim – firmy Invest Komfort, która od lat oferuje luksusowe apartamenty mieszkaniowe, spełniające najbardziej wyszukane potrzeby inwestorów. Na rynek trafiła właśnie świeżo ukończona inwestycja w Starej Oliwie w Gdańsku – Opacka.

Czas tworzy wartość

Ukończenie Opackiej to moment długo wyczekiwany przez koneserów i kolekcjonerów wyjątkowych nieruchomości, ponieważ Invest Komfort zdecydował się na rozpoczęcie sprzedaży apartamentów w chwili, gdy będą gotowe. Opacka to kameralna inwestycja, składająca się z czterech trzypiętrowych budynków, mieszczących jedynie 51 apartamentów o powierzchni od 52 do 129 mkw. i rozkładzie od dwóch do pięciu pokoi. Dwie minuty spaceru dzielą Opacką od Lasów Oliwskich, będących częścią Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Kolejne dwie minuty wystarczą, by znaleźć się na Wzgórzu Pachołek, jednym z najbardziej znanych punktów widokowych w Gdańsku. Invest Komfort kieruje swoją ofertę do osób, które poszukują spokoju i zieleni, ale równocześnie chcą być blisko miasta. Opacka może również pełnić rolę drugiego domu. Jest inwestycją, której wartość, podobnie jak dzieł sztuki, będzie wzrastać wraz z upływem czasu.

- Rynek nieruchomości premium w Polsce wciąż się rozwija, dlatego systematycznie zyskuje na wartości, przy czym apartamenty premium to segment, który jest najbardziej odporny na wahania rynku. Inwestowanie w tego typu nieruchomości jest też dobrym pomysłem na dywersyfikację portfela – mówi Michał Ciomek, członek zarządu Invest Komfort.

Inwestycja jak dzieło sztuki

Kameralna Opacka może być porównana z dziełem sztuki, ponieważ tworzy umowny pomost ponad czasem – wkomponowana harmonijnie w historyczny charakter Starej Oliwy łączy ponad 800 lat bogatego dziedzictwa ze współczesnym myśleniem o architekturze. Z analizy historycznej zabudowy dzielnicy zaczerpnięto wiele inspiracji do nieoczywistych detali architektonicznych tj. jak czarno-szara kolorystyka elewacji, szare dachy o niskim kącie nachylenia oraz charakterystyczne dla oliwskiej architektury lukarny. Nowe budynki mieszkalne w subtelny sposób nawiązują do otoczenia, wpisując swoją nowoczesną formę w istniejącą tkankę budowlaną. Jako elementy wykończeniowe wykorzystano najwyższej klasy materiały – miedź, kamień, drewno. Takie połączenie z każdym dniem nabierać będzie szlachetności. Takim projektom sprzyja czas.

- Oliwa ma niesamowity charakter, który chcieliśmy oddać w naszym projekcie. Chcieliśmy, aby był subtelny, nienachalny i w nieoczywisty sposób nawiązywał do kontekstu miejsca. Dlatego użyliśmy takich materiałów, jak kamień w niewielkich formatach, który przeplata się na posadzce. Wykorzystaliśmy również szkło wzorzyste. Jest to niebezpośrednie nawiązanie do witraży, znajdujących się w Katedrze Oliwskiej albo w starych kamienicach Oliwy. Bardzo ciekawym materiałem, który stworzyliśmy dla tej inwestycji, jest beton architektoniczny z wydobytym kruszywem bazaltowym. To intrygująca struktura: chropowata, surowa, którą dodatkowo ujarzmiamy eleganckimi materiałami we wnętrzu. Zestawiamy ją z drewnem, tapetami i tkaninami – mówi Hanna Bialic z PB Studio, projektantka przestrzeni wspólnych.

Dla komfortu mieszkańców

Wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości premium sprawia, że Invest Komfort doskonale wpisuje swoją ofertę w rosnące oczekiwania klientów świadomych swoich potrzeb. Położona w enklawie zieleni Opacka jest świetnie skomunikowana zarówno z centrum Gdańska jak i sąsiednim Sopotem. Z drugiej strony to przykład zapewnienia najwyższego komfortu i spokoju swoim mieszkańcom. Do każdego apartamentu przypisane zostało minimum jedno miejsce parkingowe. Na terenie inwestycji znajduje się sala klubowa ze stołem bilardowym i wysokiej klasy sprzętem audio – wszystko utrzymane w tonie dyskretnej i wygodnej elegancji. Bezpośrednio z sali można przejść do patio, by na drewnianych leżankach relaksować się, słuchając odgłosów ptaków i cieszyć się różnorodną zielenią. Codzienny trening i dobrą formę zapewnia odpowiednio przygotowana strefa fitness oraz dwie sauny – fińska i parowa. Opacka idealnie wpisuje się w potrzeby zarówno mieszkańców z grupy „second home”, którzy będą korzystać z apartamentu wypoczynkowo, jak i tych, którzy postanowili zamieszkać tu na stałe. Mowa zwłaszcza o przedstawicielach nowej grupy na rynku tzw. „empty nesters” – czyli osób w wieku 50+, przenoszących się z domów do apartamentów, które nie ustępują wygodą rezydencjom i jednocześnie sprawiają mniej kłopotów niż utrzymanie domu.

Morze zieleni

Wystarczy wyjść na zewnątrz, aby natychmiast znaleźć się w otoczeniu zieleni. Invest Komfort zrewitalizował blisko 5000 mkw przestrzeni, historycznie stanowiącej ogrody Cystersów, by odtworzyć park, który płynnie przechodzi w jeden z najpiękniejszych zespołów zieleni w Polsce – Park Oliwski. Układ miękko poprowadzonych alej nawiązuje do angielskich założeń parkowych i zaskakuje na każdym kroku. Osie widokowe zaprojektowane są tak, by naprowadzać wzrok spacerowicza na panoramę z dominującą Archikatedrą Oliwską. Ten ikoniczny dla Oliwy widok można dłużej podziwiać z zielonych tarasów wypoczynkowych położonych w sąsiedztwie stawu wodnego. W parku i na osiedlu posadzono blisko 12 tysięcy roślin. Florę wzbogacają także dorosłe kasztanowce, lipy i dęby.

Wartość społeczna

Wraz z zakończeniem prac, park przejdzie na własność mieszkańców Oliwy. To społeczny wkład Invest Komfort w kształtowanie przestrzeni wspólnej. Inwestor wierzy, że społeczność lokalna wykorzysta je również jako miejsce wydarzeń kulturalnych, pikników czy wystaw. Poczucie więzi buduje przecież nie tylko tożsamość dzielnicy i jej mieszkańców, ale również z upływem czasu w znaczący sposób wpływa na jej rozwój i wartość.

- Jako odpowiedzialny deweloper doskonale zdajemy sobie sprawę, że każda inwestycja musi nieść za sobą wartość społeczną, co jest kluczowym elementem świadomego rozwoju metropolii. Jednym z głównych światowych standardów w projektowaniu miast przyszłości jest prowadzenie polityki zielono-niebieskiej, czyli wpisywanie w kontekst mieszkaniowy ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku, by przez lata służyły społeczności lokalnej – tak ideę parku tłumaczy Michał Ciomek, członek zarządu Invest Komfort.

Niestandardowa komunikacja

Komunikacja Opackiej posługuje się również językiem sztuki. Autorem zdjęć do kampanii jest uznany portrecista Jacek Poremba, który przy pomocy światła stworzył niepowtarzalny klimat, inspirowany malarstwem XVII wieku. To nie przypadek – na ten okres, od połowy XVII wieku przypada tzw. Złoty Wiek w historii Gdańska i sąsiadującej z nim Oliwy. Wszystko wskazuje na to, że miejsce wchodzi właśnie w kolejny Złoty Wiek.