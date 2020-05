Trzęsienie ziemi w galeriach handlowych

Nieśmiały powrót Polaków do zakupów, niepewna przyszłość sklepów stacjonarnych oraz trudne do pogodzenia interesy wynajmujących i najemców – to tematy, o których mówią goście „PB do słuchania”.

Gospodarka stopniowo się odmraża. Jeszcze niedawno kto nie musiał, ten nie wychodził z domu, a o stanie epidemii z głośników przypominali jeżdżący pustymi ulicami policjanci. Teraz w szybkim tempie ruszyły sklepy w galeriach handlowych, a w drugiej połowie maja z podziemia wyjdą fryzjerzy. Czy jednak Polacy wrócą do wydawania pieniędzy w sklepach tak, jakby nic się nie stało i jakby ostatnie dwa miesiące były tylko nieprzyjemnym snem, czy też może zdążyli już przyzwyczaić się do kupowania w internecie i wolą unikać tłumów?

To pytania kluczowe dla setek przedsiębiorców i tysięcy ich pracowników, którzy działają w sektorze handlu detalicznego – zwłaszcza w galeriach handlowych, które najmocniej odczuły zamrożenie gospodarki. W najnowszym odcinku „PB do słuchania” o tym, jak Polacy wracają do zakupów i jaka przyszłość czeka sklepy w galeriach mówią eksperci i rynkowi praktycy.

Pierwszym gościem jest Beata Kokeli, szefowa działu powierzchni handlowych w firmie Cushman & Wakefield. Doradcy z branży nieruchomości komercyjnych muszą teraz pomagać w gaszeniu pożarów i w bardzo trudnych rozmowach między wynajmującymi a najemcami - i właśnie o tych negocjacjach oraz o wpływie, jaki wywarła na nie tarcza antykryzysowa rozmawiamy.

Następnie Radosław Knap, dyrektor generalny zrzeszającej branżę Polskiej Rady Centrów Handlowych mówi o tym, jak tłumnie klienci wrócili do galerii i czego można spodziewać się w kolejnych tygodniach. Uzupełnia go Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, który na podstawie danych o wartości transakcji kartowych pokazuje pęd Polaków do zakupów po odmrożeniu gospodarki i przestrzega przed nadmiernym optymizmem, bo skutki kryzysu jeszcze wszyscy odczujemy w naszych portfelach.

Kolejnym gościem jest Grzegorz Pilch, prezes giełdowej grupy VRG, czyli właściciela takich marek, jak Vistula i Wólczanka. W kwietniu grupa – podobnie jak inne spółki z branży odzieżowej i obuwniczej – zanotowała bardzo gwałtowne spadki sprzedaży, bo nawet dynamicznie rosnący e-handel nie jest w stanie zasypać luki, wywołanej zamknięciem sklepów stacjonarnych. Prezes VRG opowiada m.in. o wracaniu do działalności w sklepach i o tym, jak wyobraża sobie relacje między wynajmującymi a najemcami w nowej rzeczywistości.

Na koniec Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry, prezentuje dane o chęci powrotu Polaków do zakupów w galeriach i zastanawia się nad tym, czy dla sklepów stacjonarnych mamy realną alternatywę – a także które branże stosunkowo szybko zapomną o pandemii, a w których można spodziewać się trwałego odpływu klientów i zamykania sklepów.

