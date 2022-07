Trzy osoby, w tym były wiceprezes KGHM, oskarżone w sprawie korupcyjnej

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym byłemu wiceprezesowi KGHM. Według śledczych miał on udzielić korzyści majątkowej dwóm pracownikom naukowym AGH, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka, akt oskarżenia w tej sprawie trafił w czerwcu do Sądu Rejonowego w Lubinie.