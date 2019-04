TUI zaczął latać z Modlina

W czwartek odbył się pierwszy lot czarterowy z podwarszawskiego portu. Enter Air przewiózł nim klientów TUI do Tunezji.

W drugim tygodniu kwietnia „PB” informował, że na majówkę z Modlina wylecą pierwsi klienci TUI. Długi weekend tuż-tuż i wczoraj samolot Enter Air, polskiej linii czarterowej, wystartował do Hammametu w Tunezji. Rejsy będą wykonywane w czwartki od 25 kwietnia do 10 października. 29 maja nastąpi inauguracja kolejnych rejsów TUI Poland — do Antalyi w Turcji (loty w środy i soboty, również do października). 3 czerwca uruchomione zostaną loty do Tirany w Albanii (każdy poniedziałek do końca września). — Samolot...