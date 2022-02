Turecka lira zapikowała

Kurs tureckiej waluty wzrósł w relacji do dolara do poziomu 14,62 lir, co jest najwyższą wartością od końca grudnia, kiedy kraj był w środku kryzysu walutowego.

Notowania liry przebiły się przez wąskie pasmo, w którym tkwiła przez ostatnie dwa miesiące, po tym jak od wtorku na rynki powróciła niestabilność z powodu rosnących napięć między Moskwą a Kijowem.

W czasie kryzysu walutowego lira tąpnęła o 44 proc. w stosunku do dolara, co było wynikiem gwałtownej inflacji (w styczniu zbliżyła się do 50 proc.) oraz niekonwencjonalnych działań ze strony poddawanemu politycznej presji banku centralnego, który obniżał stopy procentowe.