TXM ratuje się emisją akcji

Sieć dyskontów odzieżowych zabrnęła w straty i musi sięgnąć po kapitał, by podtrzymać nadzieje na naprawę

Jedna giełdowa spółka wyemituje obligacje, po to, by kupić akcje drugiej, w której jest głównym akcjonariuszem. Tak wygląda scenariusz ratowania TXM przez Redan, przedstawiony 13 czerwca w nocy i 14 czerwca rano. Kurs Redanu spadł o 3 proc., ale TXM drożał o kilkanaście procent (ostatecznie podrożał o 4 proc.). To TXM chce zaś pozyskać z emisji nowych akcji 8,6 mln zł i kolejne 21 mln zł z czteroletnich obligacji zamiennych na akcje, oprocentowanych na 8 proc.

Wyświetl galerię [1/2] Fot. Marek Wiśniewski

„Wynik finansowy wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2017, charakteryzujący się istotną stratą oraz wielkością głęboko pogorszoną w zestawieniu z historycznym okresem porównywalnym, spowodował, iż nowy zarząd spółki — ukonstytuowany w październiku 2017 r. — opracował oraz rozpoczął wdrażanie programu naprawczego TXM. (…) Jednym z warunków realizacji opisywanego programu naprawczego spółki jest zapewnienie jej odpowiedniego poziomu finansowania bieżącej działalności” — czytamy w uzasadnieniu uchwały o podwyższeniu kapitału.

Zysk znika po debiucie

W pierwszym kwartale 2018 r. sieć dyskontów odzieżowych TXM miała 13 mln zł straty. To o 9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 r. W całym 2017 r. spółka miała 36,6 mln zł straty, podczas gdy rok wcześniej — 13 mln zł zysku. Nie ma się więc co dziwić, że ci, którzy kupili akcje w końcówce 2016 r., szybko poczuli się rozczarowani. Kurs TXM spadł poniżej tego poziomu w maju 2017 r., a potem było jeszcze gorzej. W rezultacie wczorajsza zwyżka nie wyciągnęła go powyżej 1,25 zł. Tymczasem jeszcze 9 maja 2018 r. wycenę jednej akcji TXM na poziomie 5,44 zł podtrzymał Piotr Bogusz, analityk mBanku. Zalecał przy tym kupno.

— Patrząc wstecz, widać, że spółka jest w stanie osiągać ponad 10 mln z zysku rocznie. Swoją wycenę opierałem na założeniu, że poprawie ulegnie sprzedaż na metr kwadratowy — spadkowa tendencja została już zatrzymana — przywrócona zostanie sprawność systemu IT, wprowadzona zostanie dyscyplinakosztowa, a spółka skoncentruje się ponownie na działalności opartej na ubraniach, zamiast poszerzać sprzedaż artykułów gospodarstw domowego. To one były głównie wyprzedawane w 2017 r. — wyjaśnia Piotr Bogusz, zaznaczając jednocześnie, że wycena 5,44 zł za akcje ulegnie rewizji w związku z planowaną emisją akcji spółki.

Wspomniana przez analityka sprawa systemu IT wybuchła niemal równy rok temu, a więc ledwie kilka miesięcy po debiucie giełdowym. Właśnie problemami z wdrożeniem spółka tłumaczyła słabe wyniki za pierwszy kwartał 2017 r., które — jak już wiemy — były i tak lepsze od tych za pierwszy kwartał 2018 r. Przedstawiciele spółki przyznali, że przez problemy z IT do sklepów trafiały np. same skrajne rozmiary. Klienci przestawali więc przychodzić. „Uważamy, że większość błędów związanych z nieodpowiednim zatowarowaniem sklepów i kontrolą cen zostało rozwiązanych” — pisał w swojej rekomendacji analityk mBanku w czerwcu 2018 r.

Zaznaczał, że proces odbudowy odwiedzalności sklepów powinien zacząć już przynosić efekty. W efekcie w całym 2017 r. spółka powinna zarobić 3,1 mln zł.

Z telefonami też nie wyszło

mBank był oferującym akcje TXM. Cała sytuacja przypomina zaś sprawę Maxcomu. Sprzedawca tanich telefonów komórkowych debiutował na giełdzie pół roku po TXM. Jego kurs załamał się nie po pięciu, ale już po trzech miesiącach. W ofercie publicznej akcje sprzedawane były po 55 zł. Już po debiucie — w lipcu 2017 r. — Łukasz Kosiarski, analityk Banku Zachodniego WBK, wycenił jedną na 84,60 zł. Zmienił zdanie w październiku, gdy okazało się, że zyski operacyjny i netto spadły o 65-68 proc., a w dwa dni spółka straciła 39 proc. wyceny. Oferującym Maxcomu była instytucja zatrudniająca optymistycznego analityka, czyli BZ WBK.