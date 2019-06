Upał w pracy – nie tylko wodę trzeba zapewnić

Pracownik może zrobić sobie przerwę, gdy wysoka temperatura jest dla niego niebezpieczna, a pracodawca nie może mu obniżyć pensji.

Zapewnienie — nieodpłatnie — pracownikom zimnych napojów to podstawowa powinność pracodawcy w czasie letnich upałów — przypomina Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Jest to jego obowiązkiem zwłaszcza wobec osób pracujących na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. C, ponadto gdy na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C, np. w biurze. Firma musi zadbać o wodę dla pracujących w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WGBT) powyżej 25 st. C. W takim przypadku napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grozi kara grzywny w wysokości do 30 tys. zł.