Halloween: upiorne wycieczki po Wilnie

Zbieg Halloween i długiego weekendu to idealna okazja, by wyciągnąć walizki i wybrać się w podróż. Oto trzy rzeczy, które warto zobaczyć w stolicy Litwy, by poczuć dreszczyk emocji – od klimatycznej wystawy dyń po przerażające stuletnie więzienie.

Zabytkowe więzienie w Łukiszkach Aurelijus Silkinis

Lithuania Travel, narodowa agencja ds. rozwoju turystyki, przekonuje, że miłośnicy atmosfery Halloween nie będą zawiedzeni, jeśli odwiedzą Wilno o tej porze roku. Agencja wybrała trzy atrakcje turystyczne stolicy Litwy, wpisujące się w halloweenowy klimat. Warto jednak zaplanować dłuższy pobyt, ponieważ gospodarze kuszą turystów darmowymi noclegami. Można z nich skorzystać do 8 listopada, czyli do końca kampanii „Litwa. Nie spiesz się”, zainicjowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji oraz Lithuanię Travel. W tej promocji Litwini fundują jeden nocleg gościom, którzy zatrzymają się na trzy lub więcej nocy w jednym z 500 obiektów uczestniczących w kampanii. Z oferty może skorzystać 10 tys. podróżnych, którzy jako pierwsi zarejestrują się na stronie kampanii. Klimatyczna wystawa dyń w Zarzeczu Gabija Kartovickytė Nieodłącznym elementem Halloween są dynie. W Zarzeczu, dzielnicy wileńskiej bohemy znanej z wielu inicjatyw i instalacji artystycznych, już po raz czwarty zorganizowana zostanie wystawa lampionów z dyń Hello Moliūgai. Brzegi Wilenki rozświetlą się setkami światełek. Gabija Kartovickytė Pomysł wystawy zrodził się z myślą o mieszkańcach Zarzecza, jednak szybko zyskał popularność wśród mieszkańców innych dzielnic. Spacer wśród dyń stał się halloweenową tradycją i okazją do podziwiania jesiennego Zarzecza wieczorem, kiedy światełka z lampionów tworzą magiczny nastrój. Eksploruj katedralne krypty Laimonas Ciūnys Choć Katedra Wileńska jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli stolicy Litwy, większość zwiedzających świątynię nie widziała atrakcji ukrytych pod jej powierzchnią. Turyści mogli oglądać jedynie trzecią część podziemi. Dopiero w październiku 2019 r., kiedy Muzeum Dziedzictwa Kościelnego wspólnie z archidiecezją wileńską udostępniły do zwiedzania nieznaną część podziemi, otwarto nową trasę turystyczną. Wycieczka z przewodnikiem po wiekowych kryptach pokazuje starożytne pochówki, mauzoleum królewskie, zapoznaje zwiedzających z bogatą historią tradycji pogrzebowych i znaleziskami archeologicznymi. Podziwiać można m.in. najstarszy fresk na Litwie i jeden z najcenniejszych przedmiotów w podziemiach: srebrnego aniołka trzymającego skrzynkę z herbem wileńskiej kapituły. Figurka z końca XIV w. niegdyś była częścią relikwiarza. Ekspozycję wzbogacono o projekcje i hologramy. Największą tajemnicą krypt jest zaginiony skarb Witolda Wielkiego – legendy mówią, że jest ukryty w różnych częściach katedry. Spacer po stuletnim więzieniu Aurelijus Silkinis Jeśli to nie wystarczy poszukiwaczom mocnych wrażeń, idealną propozycją będzie wizyta w więzieniu w Łukiszkach. Wybudowany w 1904 r. kompleks pełnił swoje funkcje do 2019 r. Przez 115 lat więzienie było strzeżone przez wysokie mury i drut kolczasty, a niedawno znów otworzyło podwoje, tym razem jako przestrzeń artystyczna i świadek historii – trafiło nawet do najnowszego sezonu serialu Netflixa „Stranger Things”, kręcono tu również film fabularny „How I Fell in Love With a Gangster”. Aurelijus Silkinis Kompleks zaprasza ciekawskich do odkrywania i zgłębiania jego ekscytującej atmosfery. Więzienie oferuje regularne zwiedzanie za dnia i upiorną nocną wizytę, która jest doskonałym połączeniem przyprawiających o dreszcze historii i niezapomnianych wrażeń.