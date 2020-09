Urwanie głowy z planami kapitałowymi

Jeśli tysiące firm nie obudzi się z letargu, spotka je niemiła niespodzianka jesienią. Nawał obowiązków, gigantyczne kolejki to tylko wierzchołek problemów z PPK

Biznes jeszcze nie okrzepł po starciu z COVID-19, a przed nim kolejne wyzwanie: wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), czyli reformy emerytalnej obozu rządzącego. Najpóźniej do 27 października blisko 80 tys. firm, które zatrudniają około 3,7 mln osób, musi podpisać umowę o zarządzanie aktywami z jedną z 20 instytucji finansowych. Tak liczne grono to efekt połączenia dwóch etapów (drugiego i trzeciego), którymi przedsiębiorstwa dołączają do systemu. Kumulację spowodowało odroczenie kwietniowego terminu przez obostrzenia epidemiczne.