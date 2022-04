USA: liczba nowych miejsc pracy w marcu niższa od prognoz

To odczyt gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała stworzenie 475 tys. etatów. W lutym było to 750 tys. stanowisk pracy po korekcie z 678 tys.

Z kolei w sektorze prywatnym ogółem powstało 426 tys. miejsc pracy. W tym przypadku konsensus rynkowy wskazywał na wartość rzędu 450 tys. wobec 739 tys. miesiąc wcześniej po korekcie z 654 tys.

W rezultacie stopa bezrobocia spadła do 3,6 proc. Oczekiwano stopy na poziomie 3,7 proc. wobec 3,8 proc. w lutym.

Dane Departamentu Pracy pokazały również, że płaca godzinowa wzrosła o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym (13 centów do 31,73 USD) i o 5,6 proc. w ujęciu rok do roku. Projekcja zakładała natomiast wzrost o 0,4 i 5,5 proc. W lutym było to odpowiednio 0,1 i 5,2 proc.

Natomiast średnia długość tygodnia pracy spadła do 34,6 godz. Rynek spodziewał się utrzymania poziomu z lutego, 34,7 godz.

Skorygowane w górę zostały również dane za styczeń z 481 tys. do 504 tys.

Zdaniem ekonomistów, silny rynek pracy, prawdopodobnie będzie wspierał bardziej jastrzębią politykę Rezerwy Federalnej w nadchodzących miesiącach.