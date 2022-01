Nastroje amerykańskich konsumentów pogorszyły się na początku stycznia bardziej niż oczekiwano. To efekt obaw o inflację i wzrost liczby przypadków koronawirusa w wariancie Omikron - informuje Bloomberg.

Wstępny styczniowy odczyt indeksu Uniwersytetu w Michigan spadł miesiąc do miesiąca z 70,6 do 68,8 pkt. Analitycy spodziewali się spadku wskaźnika do 70 pkt.