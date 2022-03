Rentowność dwuletnich obligacji, która jest bardziej wrażliwa na zmiany polityki monetarnej, wzrosła w poniedziałek o 8 punktów bazowych do 2,01 proc. Jeszcze dwa tygodnie temu była niższa niż 1,5 proc.

W ubiegłą środę Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) podwyższył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych.

Szef Fed Jerome Powell sugerował, że stopy procentowe mogą do końca roku wzrosnąć do ok. 2 proc.