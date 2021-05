USA: Uber i Lyft bezpłatnie dowiozą pacjentów na szczepienia

W ramach umowy z Białym Domem, Uber i Lyft do 4 lipca nie będą pobierać opłat od pasażerów udających się do amerykańskich punktów szczepień.

Akcja rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni i ma pomóc w osiągnięciu celu Joe Bidena dotyczącego rozwoju programu szczepień.

“Pomagając Amerykanom dostać się za darmo do punktów medycznych, Uber i Lyft eliminują potencjalne bariery i przybliżają kraj do spełnienia ambicji prezydenta, którą jest zaszczepienie 70 proc. populacji co najmniej jedną dawką przed obchodami Święta Niepodległości” - stwierdził Biały Dom w wydanym we wtorek komunikacie prasowym.

Uber na razie nie podał szczegółów dotyczących organizacji bezpłatnych przejazdów do i z punktów szczepień. Lyft zamierza przyznać swoim użytkownikom kody, które będą generowane na stronie internetowej lub w aplikacji. Limit dla kursu w jedną stronę wyniesie 15 USD. Kupon będzie mógł zostać zrealizowany także w przypadku przejazdu np. hulajnogą elektryczną.