Ustawa zmniejszająca tzw. podatek miedziowy z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmniejsza o 15 proc. tzw. podatek miedziowy płacony przez KGHM Polska Miedź.

Chodzi o nowelizację ustawy autorstwa posłów PiS o podatku od wydobycia niektórych kopalin, uchwaloną przez Sejm 12 kwietnia. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.



Zdaniem autorów ustawy, jej skutkiem finansowym będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych. Według KGHM, w sumie z tytułu podatku firma zapłaciła ponad 11 mld zł.



Według autorów ustawy obniżenie wymiaru podatku udostępni dodatkowe fundusze KGHM Polska Miedź, które istotnie przełożą się na długoterminową stabilność i rozwój spółki. Uwolnione fundusze umożliwią zwiększone inwestycje w eksplorację i eksploatację złóż rud miedzi.



Podczas prac nad ustawą jej autorzy zapowiadali, że nowelizacja stanowi "pierwszy krok w kierunku dalszego sukcesywnego obniżania tego podatku, by był na poziomie takim, jak jest mniej więcej średnia w tych krajach, w których ten podatek obowiązuje" i "jeżeli tylko budżet na to pozwoli, będą składać kolejne wnioski o obniżenie tego podatku".



W uzasadnieniu nowych przepisów napisano, że podatek od niektórych kopalin wywiera istotny, negatywny wpływ na sytuację KGHM, gdyż jego potęgowa konstrukcja i wysokość ograniczają możliwości inwestycyjne spółki, zagrażając możliwości utrzymania wielkości produkcji niezbędnej do stabilnego funkcjonowania. Przywoływali, że KGHM zatrudnia ponad 33 tys. pracowników i jest kluczowym podmiotem gospodarczym nie tylko w regionie, ale w całej Polsce.



Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Wielkość podatku, który wpływa do budżetu państwa, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Obniżenie podatku od niektórych kopalin o 15 proc. było jednym z punktów umowy zawartej w woj. dolnośląskim między PiS a Bezpartyjnymi Samorządowcami po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Ponadto w ub. roku rząd przyjął projekt umożliwiający firmom wydobywczym dokonywanie darowizn w wysokości do 5 proc. wartości podatku od kopalin na rzecz lokalnych samorządów.