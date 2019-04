Via Carpatia po raz pierwszy na liście priorytetowych inwestycji UE

PE poparł w środę nowelizację rozporządzenia w sprawie funduszu Łącząc Europę, która zakłada wpisanie trasy Via Carpatia na unijną listę inwestycji priorytetowych. "To wielki dzień dla szlaku Via Carpatia" – powiedział PAP w Strasburgu europoseł Tomasz Poręba (PiS).

Wcześniej porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte w drodze trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską.

Zobacz więcej Zachodnia obwodnica Lublina, mająca stanowić fragment przyszłej trasy Via Carpatia fot. acek Szydlowski/FORUM

"To zagwarantuje finansowanie tej strategicznej dla Polski i Europy drogi na jej transgranicznych odcinkach, jak np. Rzeszów-Barwinek, ze środków unijnych. To wielki dzień dla szlaku Via Carpatia" – powiedział PAP Poręba.

W ten sposób Unia Europejska oficjalnie uznała znaczenie tego międzynarodowego korytarza transportowego i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, aż do Rumunii, wraz z odcinkami transgranicznymi z Białorusią i Ukrainą, w poczet projektów finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę. W ramach tego instrumentu realizowane będą najważniejsze europejskie inwestycje transportowe w latach 2021-2027. Uwzględnienie Via Carpatia w finansowym instrumencie UE gwarantuje środki dla projektu.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.

"Dla mnie osobiście to przełomowy dzień w wieloletnich staraniach o ten szlak, jakie podejmowałem w ostatnich latach w Brukseli. Trzy lata temu Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjął moje sprawozdanie poświęcone dostępności komunikacyjnej Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem szlaku Via Carpatia. Dziś zagwarantowano finansowanie transgranicznych odcinków ze środków UE w ramach funduszu Łącząc Europę. Jestem szczęśliwy" – podkreślił Poręba.

Europoseł PiS zaznaczył, że dzisiejsze głosowanie i decyzja PE oznaczają nakreślenie pełnej koncepcji budowy i finansowania szlaku Via Carpatia, co otwiera drogę do dalszych negocjacji i wpisania go na całej jej długości do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Jak dodał, "działania podejmowane zarówno w Brukseli, jak i w Polsce przez rząd i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości sprawiają, że budowa Via Carpatia staje się faktem".

Europoseł powiedział też dziennikarzom w PE w Strasburgu, że jest to też wielki dzień dla wschodniej Polski i Podkarpacia. "Dzisiejsza decyzja potwierdza, iż Via Carpatia na tych transgranicznych odcinkach będzie finansowana z funduszy europejskich. To oznacza, że tego projektu transportowego, tak niezwykle ważnego, strategicznego z punktu widzenia nie tylko Polski ale i całej Europy, mam nadzieję już nic nie zatrzyma" - podsumował.

Państwa popierające budowę via Carpatii podpisały w środę w Łańcucie (Podkarpackie) wspólny wniosek do Komisji Europejskiej o wpisanie tego szlaku do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Wniosek został podpisany na zakończenie odbywającej się w Łańcucie konferencji "Korzyści dla regionów wynikające z wdrożenia trasy via Carpatia". Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polski, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, a także Komisji Europejskiej.

"Wnosimy o uznanie szlaków via Carpatia jako szlaku bazowego sieci komunikacyjnej Unii Europejskiej" – powiedział podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W trakcie konferencji prasowej Adamczyk poinformował, że grupa krajów zainteresowanych powstaniem via Carpatia w środę poszerzyła się o dwa kolejne: Białoruś i Chorwację.

Idea utworzenia szlaku via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.