Agencja przypomina, że Volvo wstrzymało sprzedaż, obsługę i produkcję w Rosji po tym jak ta napadła na Ukrainę i została obłożona międzynarodowymi sankcjami.

Łączna wartość aktywów Volvo związanych z Rosją to ok. 9 mld SEK, z czego ok. 6 mld SEK zostało zaklasyfikowane jako gotówka, poinformowała w piątek szwedzka firma. W 2021 roku ok. 3 proc. sprzedaży netto Volvo osiągnęło w Rosji.