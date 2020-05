W funduszach ubyło klientów

Na koniec marca 2020 r. liczba klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych, działających na polskim rynku, wyniosła 2,42 mln, wynika z danych serwisu analizy.pl.

To o 60 tys. mniej niż na koniec 2019 r., ale jednocześnie o 100 tys. więcej niż na koniec I kwartału ubiegłego roku. Ucieczka klientów związana była z dużą przeceną, jaka dotknęła rynki w marcu. Wówczas z funduszy odpłynęło aż 20 mld zł netto i był to najgorszy wynik w historii. Największy ubytek klientów zanotowało TFI Allianz Polska (-15 proc. w porównaniu z końcem roku), prawie 13 proc. stracił Rockbridge, a 10 proc. — Santander TFI. Najwięcej klientów w ujęciu procentowym przybyło Casparowi TFI (23,5 proc.). To jednak najmniejszy gracz z tych, którzy ujawnili stan posiadania (0,6 tys. klientów). 1000 razy więcej klientów ma lider rynku — PKO TFI (611 tys.). Drugą pozycję zajmuje NN Investment Partners TFI (358 tys.), a trzecią TFI PZU (227 tys.). Dane analiz.pl obejmują 20 TFI. Jedna osoba może być klientem kilku towarzystw.