W hipotekach wrze

60 proc.

Taki odsetek, według szacunków BIK, wśród ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu stanowiły osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie Bezpieczny kredyt 2 proc. W procesie weryfikacji wnioskodawcy przez bank w bazie BIK nie ma możliwości oznaczenia, że zapytanie zostało złożone w związku z programem, jest to więc wielkość jedynie szacunkowa.