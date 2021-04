Amerykański deficyt w handlu towarami podskoczył w marcu do rekordowo wysokiego poziomu, pisze Reuters.

Aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych odbiła się szybciej niż w innych krajach. Stłumiony popyt przyciąga import, jednocześnie przyćmiewając ożywienie eksportu i utrzymując ogólny deficyt handlowy na wysokim poziomie.

Deficyt w handlu towarami wzrósł w zeszłym miesiącu o 4 proc. do 90,6 mld USD, czyli najwyższego poziomu w historii. Eksport towarów przyspieszył o 8,7 proc. do 142,0 mld USD. Wzmocniły go dostawy pojazdów, materiałów przemysłowych, dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych oraz żywności.

Skok eksportu został skompensowany wzrostem importu o 6,8 proc. do 232,6 mld USD. Ekonomiści spodziewają się, że deficyt w handlu towarami pozostanie duży przynajmniej do końca roku, gdy po rozszerzeniu programu szczepień przeciwko COVID-19 popyt powróci do sektora turystycznego i gastronomicznego.