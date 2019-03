W Pawlikowicach powstanie nowe centrum logistyki Amazon

Ponad 1000 nowych stałych miejsc pracy stworzy Amazon w nowym centrum logistyki e-commerce w Pawlikowicach (Łódzkie); firma poszukuje m.in. menadżerów operacyjnych, inżynierów, specjalistów IT. Będzie to szóste takie centrum w Polsce.

Amazon poinformował PAP, że inwestycja "pomoże sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony klientów oraz zwiększyć ofertę produktów pochodzących od małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających na stronach firmy".



Developerem realizowanej pod Łodzią inwestycji jest spółka Panattoni Europe. Nowe centrum ma liczyć 45 tys. m kw. Już rozpoczęła się rekrutacja pracowników - firma poszukuje menadżerów operacyjnych, a także inżynierów, specjalistów HR czy IT.



"Województwo łódzkie gwarantuje nam dostęp do najwyższej klasy kapitału ludzkiego i bardzo dobrej infrastruktury. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie przedstawicieli lokalnych oraz centralnych władz, którzy wsparli realizację nowego centrum logistyki e-commerce Amazon w regionie" - powiedział wiceprezes ds. operacyjnych Amazon w Europie Steven Harman.



Obecnie firma zatrudnia w Polsce ponad 14 tys. stałych pracowników w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku, w biurze korporacyjnym i Amazon Web Services w Warszawie oraz pięciu centrach logistyki znajdujących się w Sadach k. Poznania, Kołbaskowie k. Szczecina, Sosnowcu oraz w Bielanach Wrocławskich k. Wrocławia.



W ub. roku Amazon informował, że do tej pory wygenerował w Polsce ponad 4 mld zł inwestycji. Cytowany w przekazanym PAP komunikacie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński podkreślił starania Polski w kwestii tworzenia jak najbardziej korzystnych warunków dla inwestycji.



"Doceniają to zagraniczne firmy, które niezmiennie chcą się rozwijać w naszym kraju - tak jak Amazon, który na lokalizację swojego nowego przedsięwzięcia wybrał województwo łódzkie, biorąc pod uwagę przede wszystkim bardzo dobre położenie regionu i dostęp do wykwalifikowanej kadry” - powiedział.



Firma podkreśliła, że dzięki globalnym usługom Amazon, swoją lokalną i międzynarodową bazę klientów rozwija ponad 7,2 tys. polskich przedsiębiorstw.



Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. Działa od 1994 r., należy do pionierów w sprzedaży przez internet.