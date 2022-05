Wydarzenie pod patronatem medialnym “Pulsu Biznesu” jest organizowane dniach 23-27 maja przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Działalność PSUEPu

Parlament Studencki UEP działa przy jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Tworzy go grupa młodych ludzi, którzy nieustannie działają, rozwijają się oraz nawzajem inspirują. Głównym celem PSUEPu jest reprezentowanie studentów, robiąc wszystko, by pomóc im ze zmaganiami dnia codziennego w murach poznańskiej Alma Mater. Co roku organizuje również wszelkiego rodzaju projekty mające na celu integrację, między innymi:

Festiwal Integralia, czyli studenckie przedłużenie majówki, Bal Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli wsparcie potrzebujących dzięki organizacji loterii charytatywnej, a zarazem świetna zabawa w eleganckich strojach, czy też Obóz Zerowy dający możliwość integracji i szybkiego zaaklimatyzowania się w środowisku studenckim jeszcze przed rozpoczęciem studiów.

Spora część wydarzeń skupia się też na przekazywaniu merytorycznej wiedzy studentom uczelni. Tutaj warto wspomnieć o Teście Wiedzy Ekonomicznej, czyli konkursie wyłaniającym osoby mogące pochwalić się szeroko pojętą wiedzą ekonomiczną ze wszystkich uniwersytetów ekonomicznych w Polsce. Targi Work&Travel to również wydarzenie warte uwagi, ponieważ można się dowiedzieć jak robić to co wszyscy kochamy – podróżować, pracując jednocześnie. Wielkimi krokami zbliża się projekt „Czas na Biznes”, o którym przeczytacie w dalszej części artykułu.

Co to za projekt?

Jest to inicjatywa Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czas na Biznes jest swego rodzaju mostem, który łączy gigantów ze świata biznesu ze studentami zainteresowanymi działalnością w interesujących ich branżach. Cykl spotkań poświęconych tematyce szeroko rozumianego biznesu skierowany jest do wszystkich studentów, niezależnie od kierunku, roku czy uczelni. Świadczy to przede wszystkim o interdyscyplinarności całego przedsięwzięcia.

Głównym powodem jego realizacji jest masowe zainteresowanie studentów zdobyciem praktycznych kompetencji i umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku pracy, które siłą rzeczy ciężko jest nabyć funkcjonując tylko i wyłącznie w środowisku akademickim.

Tegoroczna edycja będzie drugą odsłoną projektu. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów z m.in. tematów takich jak: supply chain – prowadzone przez firmę Mondelez oraz rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytów bankowych – dzięki uprzejmości Nowoczesnego Zarządzania Biznesem.

Zeszłoroczna edycja projektu Czas na Biznes

W roku 2021, między 10 a 14 maja, wydarzenie Czas na Biznes po raz pierwszy ujrzało światło dzienne. Jego realizacja była możliwa dzięki Partnerom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie szeregu spotkań. Podczas I edycji projektu Czas na Biznes zaufały nam takie firmy jak Lorenz, Deloitte, PWC, McKinsey i ING.

Tematyka prelekcji obejmowała swoim zakresem poszczególne kierunki studiów. Prelegenci podjęli wówczas dyskusję na temat marketingu internetowego, współczesnych wyzwań i przyszłych trendów bankowości, wprowadzenia produktu na rynek, czy audytu finansowego. Frekwencja wyniosła niemal 80 osób.

„Niesamowita okazja – tak to najprościej mogę opisać. Nie tylko miałam możliwość wzięcia udziału w paru ciekawych i przydatnych wykładach, ale jeszcze w zamian otrzymałam certyfikat poszerzający moje CV, same plusy.”

„Event był przyjemny, a prowadzący potrafili zainteresować tematem. Najbardziej podobało mi się spotkanie związane z marketingiem. Dobrze zorganizowany projekt - chętnie wezmę udział w kolejnej edycji.”

Pozytywny wydźwięk opinii uczestników oraz lukratywność projektu zaowocowały kontynuację wydarzenia Czas na Biznes, a jego najbliższa odsłona ma miejsce w dniach 23–27 maja 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych światem biznesu gorąco zachęcamy do wzięcia udziału i skorzystania z bezcennej szansy, jaką oferuje Czas na Biznes.

Panel dyskusyjny

Nowością, którą szykują organizatorzy projektu będzie spotkanie w formie panelu dyskusyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy oprócz uczestnictwa w spotkaniu, chcą również być aktywni i zaangażowani w wymienianie poglądów i myśli z prelegentami, planowany jest panel dyskusyjny dotyczący tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR to obecnie bardzo popularny temat w wielu firmach, zarówno w dużych korporacjach, jak i przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Osoby zarządzające tymi podmiotami coraz częściej decydują się inwestować w działania odpowiedzialne społecznie, nastawione na ekologię czy ochronę środowiska, a dodatkowo zgodne z Agendą ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy chcą zapewnić studentom możliwość wzięcia udziału w panelu, w którym dyskusja ma się skupiać na tematyce nie zawsze obecnej podczas zajęć na studiach, ale z drugiej strony niezwykle ciekawej i modnej we współczesnym biznesie i zarządzaniu firmą. Mając świadomość, że CSR to szerokie zagadnienie, które można wykorzystywać w przedsiębiorstwach o różnej skali czy profilu, do partycypacji zachęcamy wszystkich studentów, niezależnie od roku czy kierunku studiów.

Dodatkowym atutem panelu dyskusyjnego będzie rozszerzenie rozmowy o koncepcję CSV (Corporate Shared Value), czyli tworzenia wartości wspólnej przez firmy, bardzo często we współdziałaniu z uczelniami czy ośrodkami naukowo-badawczymi.

W panelu dyskusyjnym, organizowanym w ramach projektu “Czas na Biznes”, wezmą udziału zarówno nauczyciele akademiccy, którzy specjalizują się naukowo w temacie społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również przedstawiciele firm, którzy z CSR pracują na co dzień. To świetna okazja dla studentów (i nie tylko), aby zaznajomić się z lub rozszerzyć wiedzę o tej koncepcji i jej roli we współczesnej organizacji.

Materiał zewnętrzny przygotowany przez Parlament Studencki UEP.