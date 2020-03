W produkcji stali pomaga cyfrowa transformacja

Rozmowa z Hansem Jürgenem Zeiherem, przewodniczącym Rady Nadzorczej, i Piotrem Czupryną, prezesem Primetals Technologies Poland

Primetals Technologies Poland działa na rynku polskim i zagranicznym w branży automatyzacji procesów dla hutnictwa żelaza i stali. Spółka poprzez biura w Krakowie i Rzeszowie dostarcza rozwiązania z zakresu sterowania, bezpieczeństwa i systemów napędowych, a od kilku lat także rozwija systemy IT klasy MES dla swoich klientów. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, zajmuje się cyfrową transformacją...

Piotr Czupryna: Z biegiem lat zmieniły się różne dziedziny naszego życia. Ludzkość nieustannie zmierza do doskonalenia poszczególnych procesów, eliminowania błędów oraz automatyzacji powtarzalnych działań. Ciągłe dążenie do osiągnięcia tych celów było przyczyną trzech poprzednich rewolucji przemysłowych. W ostatnich latach różne obszary biznesu uległy cyfrowej transformacji. Proszę zwrócić uwagę na system bankowy, system ubezpieczeń czy handel. Wszystkie zostały w przeszłości poddane szeroko zakrojonej cyfryzacji, a obszary biznesowe uległy całkowitej zmianie. Co nawet ważniejsze, zmienia to również nasze życie. To samo dotyczy szeroko rozumianych producentów, doprowadzi to do kolejnej rewolucji przemysłowej, czyli cyfrowej transformacji.

Hans Jürgen Zeiher Jest nie tylko jednym z najbardziej zaufanych menedżerów Primetals Technologies, ale także wykwalifikowanym i doświadczonym inżynierem, specjalistą od automatyzacji i napędów. Uczestniczył w uruchomieniu projektów i kierował wieloma z nich. Pełni funkcję CEO globalnego segmentu biznesowego Electric and Automation firmy Primetals Technologies od 2015 r. Został wtedy również powołany na stanowisko dyrektora rady nadzorczej Primetals Technologies Poland.

Jakie są główne cele cyfrowej transformacji w przemyśle stalowym?

Hans Jürgen Zeiher: Dla mnie cyfrowa transformacja ma kilka bardzo wyraźnych celów: uelastyczni proces produkcji stali, podniesie jakość produktu końcowego i zwiększy ogólną wydajność zakładu. Jednocześnie pomoże zminimalizować koszty surowców i zużycie energii. Ponadto w pełni cyfrowy zakład produkcyjny wymaga znacznie niższych nakładów operacyjnych i konserwacyjnych.

Czy są Państwo aktywni w tym procesie?

P.C.: O tak. Można powiedzieć, że jesteśmy nawet pionierami! Nasza organizacja uznała potrzeby transformacji cyfrowej już wiele lat temu. Włożyliśmy dużo wysiłku w nasze prace badawczo-rozwojowe i wprowadziliśmy kilka rozwiązań na rynek. Możemy wspomnieć o naszym systemie TPQC (through-process quality control) — Szczegółowej Kontroli Jakości Procesu — lub o opracowanym w naszym polskim biurze w Krakowie systemie Process Expert.

H.J.Z.: Niedawno, dzięki analizie dużych zbiorów danych, odnieśliśmy niezwykły sukces. Nasi eksperci od technologii byli w stanie, w przypadku jednego z naszych chińskich klientów, wyizolować źródło odchyleń twardości materiału, które wystąpi- ły na etapie walcowania. Początkowo przyczyny były całkowicie nieznane. Zespół Primetals Technologies był w stanie zidentyfikować pierwotną przyczynę problemu dzięki naszemu oprogramowaniu do kontroli jakości procesu w połączeniu z zaawansowaną analizą danych masowych. Innymi słowy, połączyliśmy naszą głęboką wiedzę na temat procesów z mocą i możliwościami analizy oraz przetwarzania dużych zbiorów danych, aby zawęzić odpowiednie parametry procesu. Nasz klient może teraz uzyskiwać wyższy poziom jakości produktu końcowego. Uważam to za imponujące osiągnięcie i jestem przekonany, że nasza technologia będzie również kluczem do przyszłego rozwoju w celu osiągnięcia zadowolenia klientów.

Ile lat minie, zanim technologie oparte na wysokiej klasy automatyzacji w pełni dotrą do przemysłu stalowego?

H.J.Z.: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy z naszych klientów mają już wysoce zaawansowane fabryki, a wiele procesów zachodzących w ich obiektach jest prowadzonych i rejestrowanych przez bardzo nowoczesne oprogramowanie. Inni klienci nadal korzystają z arkuszy Excel do planowania produkcji. Dla różnych wymagań klientów jesteśmy w stanie zapewnić konkretne konsultacje i dostosowane plany w celu ulepszenia zakładów. Jedno jest jasne, presja ze strony globalnej konkurencji wzrośnie, co zwiększy nacisk na większość producentów stali, aby przeprowadzać modernizacje. Europejczycy, Amerykanie i Azjaci już odczuwają wielką presję.

Co producenci stali, ale także inni wytwórcy, powinni zrobić, aby zapewnić solidne podstawy przyszłej i intensywnej digitalizacji?

H.J.Z.: Solidny fundament to podstawa. Niestety sądzę, że nasza branża, ale myślę, że również inne gałęzie przemysłu ciężkiego, są 25 lat opóźnione w stosunku do prawie wszystkich innych dziedzin.

P.C.: W wielu przypadkach tak naprawdę musimy dopiero dokończyć trzecią rewolucję przemysłową...

H.J.Z.: …i płynnie przejść do czwartej, zwracając szczególną uwagę na zaawansowane systemy automatyzacji i sterowania, które staną się podstawą dalszego procesu digitalizacji.

Dlaczego wybrał pan Kraków jako jedną z lokalizacji Primetals Technologies Electric and Automation?

P.C.: Wpłynęło na to wiele przyczyn. Jedną z nich jest historyczna obecność organizacji w Krakowie od wczesnych lat 90., a było i jest to związane z bliskością krakowskiej huty, dziś ArcelorMittal Poland oddział Kraków. Kolejnym ważnym aspektem jest bliskość renomowanych uczelni technicznych, takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska, które zapewniają nam dostęp do najlepszych kandydatów. Ten element został również doceniony przez wiele innych firm, proszę dokładnie rozejrzeć się na krakowskim rynku pracy. Można zobaczyć tutaj wiele znanych marek, które mają swoje biura, centra badawczo-rozwojowe, centra usług wspólnych…

A dlaczego Rzeszów?

P.C.: Z bardzo podobnego powodu — dostępu do dobrych zasobów, ze względu na bliskość szkół wyższych, doliny lotniczej oraz otoczenia bardzo młodego, dynamicznego i pięknego miasta. Primetals Technologies Poland to bardzo młoda organizacja, dlatego szukamy młodych miast…

Jaką rolę odgrywają biura w Krakowie i Rzeszowie w globalnej organizacji Primetals Electric and Automation?

H.J.Z.: Primetals Technologies Poland to jedno z naszych najważniejszych przedsięwzięć segmentu elektryki i automatyki. Zatrudniając ponad 120 pracowników, biuro w Krakowie odgrywa kluczową rolę w kilku względach naszej działalności. Koledzy są odpowiedzialni za kilka elementów portfolio, a dodatkowo zlokalizowaliśmy tutaj jedno z naszych największych centrów inżynieryjnych. Postanowiliśmy stworzyć centrum kompetencji dla Long Rolling Automation w Polsce, gdzie rozwijamy nasz system klasy Process Expert, przeznaczony do planowania produkcji i nadrzędnej kontroli nad walcowaniem wyrobów długich. Mówiąc o zaawansowanej automatyzacji i cyfryzacji, warto wspomnieć, że obie nasze polskie lokalizacje odgrywają tutaj kluczową rolę. Są tam ludzie, którzy uczestniczą w naszych globalnych projektach. Ponadto mamy bardzo silny zespół do automatyzacji procesów produkcji wyrobów płaskich i wiele innych kompetencji z zakresu naszego portfolio.

To nie jest państwa pierwszy tytuł Gazeli Biznesu?

P.C.: Tak, to prawda. W 2005 r. nasza krakowska organizacja otrzymała tę nagrodę podczas czwartej edycji konkursu. To była inna organizacja, nawet nazwa wtedy była inna, mogę powiedzieć, że teraz jesteśmy znacznie bardziej cyfrowi…

H.J.Z.: …i będziemy jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości.

25 lat Na tyle opóźnienie digitalizacji branży metalurgicznej wobec innych dziedzin przemysłu ocenia Hans Jürgen Zeiher.

