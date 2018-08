W Wielkopolsce straty spowodowane suszą w rolnictwie szacowane są na ponad 322 mln zł

Na ponad 322 mln zł w Wielkopolsce szacowane są straty w rolnictwie w związku z tegoroczną suszą. Według danych wojewody wielkopolskiego, szkody wystąpiły w ponad 36 tys. gospodarstw rolnych, na łącznej powierzchni ponad 620 tys. ha upraw rolnych.

Według danych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa susza dotknęła wszystkie gminy na terenie województwa wielkopolskiego. Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu Zbigniew Król podkreślił, że zagrożone były uprawy przede wszystkim zbóż jarych i ozimych, ale także roślin bobowatych, krzewów i drzew owocowych, a także truskawek, czy warzyw gruntowych.



„W Wielkopolsce susza występowała też np. w 2003, 2006, czy 2015 roku – ale ten rok jest o tyle trudny, że poprzedni był mokry, a więc były opóźnione siewy, złe przezimowania i ten efekt się spotęgował. Efekt suszy jest bardzo duży” – podkreślił Król.



Według szacunków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, suszą w regionie dotkniętych zostało ponad 36 tys. gospodarstw rolnych; na łącznej powierzchni ponad 620 tys. ha.



„Szacowane straty to ponad 322 mln zł i te pieniądze na pewno dla Wielkopolski – po oszacowaniu strat – będą zabezpieczone na tym niezbędnym poziomie. Te działania, które są obecnie podejmowane mają przede wszystkim pomóc w jak najszybszym oszacowaniu strat, aby mogło być wdrożone już to kolejne ogniwo, czyli wypłata dopłat bezpośrednich” – podkreśliła w czwartek na konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.



Jak dodała, Wielkopolska jest jedynym województwem w skali kraju, w którym na stałe powołane są komisje do spraw szacowania szkód w rolnictwie. Maląg podkreśla również, że wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann już kilkakrotnie apelował do gmin w sprawie szacowania strat. W piątek zaplanowano również wideokonferencję z przedstawicielami samorządów.



„Wojewoda zwrócił się do samorządów przede wszystkim z apelem, aby zintensyfikować, ale także wesprzeć w szacowaniu strat, aby jak najprędzej spływały do nas protokoły – ponieważ dopiero po zaakceptowaniu protokołów przez wojewodę, rolnicy mogą się ubiegać o pomoc z ARiMR. Komisje mają dwa miesiące od momentu zgłoszenia na zamknięcie swoich prac, natomiast wiadomo, że rolnik potrzebuje tej pomocy – dlatego też ten pakiet dla rolnictwa ogłoszony przez pana premiera ma przede wszystkim wesprzeć polską wieś, bo tam naprawdę jest siła i takie koło zamachowe dla rozwoju gospodarki” – dodała.



Dotychczas do wojewody wielkopolskiego trafiło jedynie 850 protokołów.



Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Lidia Czechak podkreśliła, że wstępnych szacunków wynika, że Wielkopolska jest najbardziej poszkodowanym przez suszę regionem.



„W naszym regionie według tych wstępnych, jeszcze nie ostatecznych danych, gospodarstw rolnych dotkniętych suszą jest ponad 36 tys. Kolejnym województwem jest podlaskie, gdzie na razie jest mowa o 14 tys. gospodarstw, później zachodniopomorskie – 13 tys. Spodziewamy się więc, że bardzo duża kwota z tych blisko 800 mln zł zadeklarowanych na pomoc dla rolników przez rząd – trafi właśnie do Wielkopolski” – wskazała Czechak.



31 lipca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w tym roku suszy lub powodzi. Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa niemal 800 mln zł.