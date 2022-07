Wakacje po pandemii - PODCAST

Wakacje w pełni. Dla tych, którzy jeszcze przed i dla tych, którzy już wrócili, garść informacji o tegorocznym urlopie Polaków. O czym rozmawiają w internecie polscy turyści, dowiemy się od Agnieszki Uby z SentiOne. Zdradzę jedną rzecz: pytają, gdzie są hotele, w których nie spotkają Rosjan. Połowa Polaków w ogóle nie pojedzie na wakacje. Mimo to chętnych na wyjazdy zagraniczne z biurami podróży jest dużo, choć rekordowych 3,2 mln z 2019 r. pewnie nie uda się pobić – mówi Marzena Buczkowska-German z portalu Wakacje.pl. Choć średnia cena wyjazdu jest o 800 zł wyższa niż rok temu, to marże touroperatorów spadną – przewiduje Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. Czy Polacy jadą nad Bałtyk, nad którym w zeszłym roku można było sprzedać nawet schowek na szczotki – na ten temat mówi Tomasz Machała, prezes Nocowanie.pl. Dlaczego duże lotniska mają problemy i kiedy się one skończą – tego dowiemy się od Grzegorza Polanieckiego, członka zarządu Enter Air, linii czarterowej, która w pandemii nie zwalniała pracowników.

Zapraszam na podcast Wakacje po pandemii.

Agnieszka Uba SentiOne 1'27"

Marzena Buczkowska-German Wakacje.pl 10'07"

Piotr Henicz Itaka 22'14"

Grzegorz Polaniecki Enter Air 32'06"

Tomasz Machała Nocowanie.pl 44'21"

Zakończenie 53'50"

