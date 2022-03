Wall Street kontynuowała wzrostową passę

Niemniej jednak, w czwartek dominowała strona popytowa co pozwoliło kontynuować ostatnią falę wzrostową. Na finiszu sesji indeks największych blue chipów Dow Jones IA rósł o 1,23 proc. Wskaźnik szerokiego rynku zyskiwał również 1,23 proc. Największa zwyżka stała się udziałem rynku technologicznego, którego benchmarkowy indeks Nasdaq Composite urósł o 1,33 proc.

Jak podał serwis YahooFinance, według danych LPL Financial, dzień św. Patryka jest historycznie jednym z najbardziej zielonych dni w roku dla rynku akcji. Indeks S&P 500 rósł 17 mara średnio o 0,37 proc. co czyni go jednym z najlepszych dni w roku.

Wsparciem dla rynków akcji były w czwartek drożejące udziały koncernów energetyczno-paliwowych, które zyskiwały na wartości dzięki ponownemu wybiciu ropy. Notowania surowca znów przebiły psychologiczny poziom 100 USD za baryłkę.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych utrzymywały się w czwartek nieco poniżej trzyletnich maksimów, zaś krzywa dochodowości uległa wystromieniu.

Dolar amerykański spadł w stosunku do głównych walut, osiągając najniższy poziom od tygodnia. Indeks dolarowy, który mierzy siłę dolara w stosunku do sześciu głównych walut, spadał o około 0,7 proc.

Drożało też złoto, co w dużej mierze było wynikiem obaw o wysoką inflację i związanych z sytuacją na Ukrainie.

Czwartkowe dane makro miały optymistyczny wydźwięk. Odczyt z rynku pracy pokazał spadek liczby tzw. nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu. Mocno wzrósł natomiast indeks Fed z Filadelfii obrazujący aktywność gospodarczą w tym regionie Stanów Zjednoczonych. Mocniej niż prognozowano wzrosła też liczba rozpoczętych budów domów, spadła za to – co może nieco niepokoić – liczba wydanych pozwoleń na budowę.

Agencje podkreślają bardzo dobre zachowanie się akcji Berkshire Hathaway, wehikułu inwestycyjnego miliardera, guru rynków, legendarnego Warrena Buffetta. Podczas czwartkowej sesji wspięły się na nowy roczny szczyt. Tak wysoka cena podkreśla status spółki jako akcji defensywnej w czasie, gdy rynki są zaburzone przez niepewność gospodarczą i geopolityczną. Akcje klasy A Berkshire wzrosły o 10 proc. w 2022 r., podczas gdy indeks S&P 500 notuje około 12-proc. stratę w tym roku.