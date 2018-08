Wall Street wyjdzie na rekord

Trwający od końca czerwca rajd S&P500 powinien wydźwignąć indeks na nowy szczyt, ocenia duża część specjalistów.

Główny indeks giełdy nowojorskiej S&P500 jest na najlepszej drodze, by zamknąć zwyżką już szósty tydzień z rzędu. W środę wskaźnik znalazł się na dystans zaledwie 0,5 proc. od historycznego rekordu z końca stycznia, a przesłanki techniczne wskazują na spore szanse powodzenia próby poprawienia rekordu. Indeks siły relatywnej RSI, który mierzy siłę ostatnich ruchów notowań, znajduje się poza strefą wykupienia, wewnątrz której znajdował się jeszcze przy poprzednim wyjściu na nowe rekordy.



„S&P500 znajduje się obecnie w o niebo lepszej sytuacji, niż miało to miejsce w styczniu” – zauważa w nocie do klientów Rich Ross, analityk techniczny biura Evercore ISI, który podniósł krótkoterminowy cel dla indeksu do 2975 punktów, co oznacza 4-procentowy potencjał zwyżek.



Optymizm tonuje jednak Mike Wilson główny strateg amerykańskiego rynku akcji w banku Morgan Stanley, według którego szerokość rosnącego rynku spada. Liczba spółek należących do technologicznego indeksu Nasdaq, które wyszły na 52-tygodniowe szczyty była najwyższa 6 czerwca, a od tamtego czasu spadła o 87 proc. Mimo to sam wskaźnik wzrósł w tym czasie o 3,2 proc., poprawiając rekord wszech czasów.



„Ten kontrast to zły sygnał dla trwałości zwyżek. Coraz mniej spółek bierze na siebie ciężar dźwigania rynku w górę” – zauważa specjalista w ostatnim raporcie.



Na szczęście do optymizmu zachęcają postępująca poprawa wyników notowanych na Wall Street spółek. Wyniki pociągną w górę rynkowe notowania, na przekór niepewności związanej z napięciami handlowymi oraz wydarzeniami politycznymi, przewiduje Tony Dwyer, główny strateg firmy inwestycyjnej Canaccord Genuity Group. Od początku roku zyski na akcję spółek z indeksu S&P500 wzrosły o 15,5 proc., podczas gdy sam wskaźnik zyskał 6,9 proc. Do końca roku S&P500 sięgnie 3200 punktów, co będzie oznaczać wzrost o 12,2 proc., zapowiada Tony Dwyer, którego prognoza jest najbardziej optymistyczna spośród 25 strategów biorących udział w ankiecie Bloomberga.