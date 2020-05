MCAD to trzecia, po JTW Chodkowski i Kurp Dach, firma, która zdecydowała się na inwestycję mimo zamknięcia gospodarki.

Pierwszą decyzję w czasie epidemii, dla producenta dachów Kurp-Dach, zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydawał zdalnie. Dwie najnowsze, tuż przed i tuż po majowym weekendzie przedsiębiorcy odebrali osobiście (oczywiście w maseczkach).

Dziś MCAD, mikrofirma produkująca elementy metalowe, m.in. pojemniki, opakowania i elementy maszyn dla producentów mebli, maszyn lub przemysłu motoryzacyjnego, otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji, w ramach której wyda co najmniej 1,256 mln zł i zatrudni dwie osoby. Przeniesie działalność do Turznicy w pobliżu Ostródy, gdzie na działce o powierzchni ponad 2 ha zbuduje halę produkcyjno-magazynową.

Kilka dni wcześniej JTW, mała firma, zajmująca się produkcją gilz papierosowych i sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, otrzymała decyzję o wsparciu rozbudowy zakładu w Mrągowie. JTW zainwestuje niemal 2,6 mln zł i zwiększy zatrudnienie o dwie osoby. Działka w Mrągowie ma 0,5 ha.

Na początku kwietnia Kurp-Dach z Kurpi Dworskich w pobliżu Ostrołęki otrzymał kurierem decyzję o wsparciu inwestycji wartej 2,3 mln zł, dzięki której do produkcji pokryć dachowych doda elewacje i lekkie obiekty.

W tym roku warmińska strefa wydała siedem decyzji. Przez cały 2019 r. było ich 21. [MAG]