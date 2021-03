Warta pobiła rekord sprzedaży

Ubezpieczyciel w tym roku skupi się na ofercie dla małych i średnich firm oraz korporacji. Nie odpuści inwestycji w technologie.

Zeszłoroczny lockdown nie przeszkodził Warcie zebrać z rynku więcej składek ubezpieczeniowych niż rok wcześniej. W 2020 r. klienci spółki majątkowej wydali na polisy 6,2 mld zł (wzrost o 3,6 proc. r/r), a życiowej — 983,4 mln zł (wzrost o 1,1 proc. r/r). Oznacza to, że pod względem łącznych przychodów Warta jest drugim ubezpieczycielem nad Wisłą. Wyprzedza ją tylko PZU, niekwestionowany lider, który zeszłoroczne wyniki opublikuje w przyszłym tygodniu. Na ubezpieczeniowym podium uplasowała się również Ergo Hestia. Z raportu finansowego spółki za 2020 r., opublikowanego w KRS, wynika, że sopockie towarzystwo w zeszłym roku zebrało ponad 6,5 mld zł składek. Zbiorcze dane dotyczące całego rynku ubezpieczeń nadzorca opublikuje pod do końca tego miesiąca.

Biznes w czasach zarazy

W 2020 r. obie spółki Warty: majątkowa i życiowa zlikwidowały łącznie ponad 830 tys. szkód, co przełożyło się na wypłatę klientom 3,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. Ubezpieczyciel wypracował 646,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To 6,6 proc. mniej niż w rekordowym 2019 r. — wówczas grupa zarobiła łącznie 692,2 mln zł.

Większość zeszłorocznego zysku Warty pochodzi z gałęzi majątkowej: 612,5 mln zł. Wskaźnik ROE, odzwierciedlający rentowność kapitałów własnych spółki, spadł do 23,2 proc. z 29,6 proc. w 2019 r.

— Pomimo obiektywnych trudności wypracowaliśmy najwyższy w historii poziom sprzedaży przy wyjątkowej na tle rynku rentowności. Obie spółki Warty zebrały łącznie w ubiegłym roku składkę w wysokości ponad 7,2 mld zł — podkreśla Jarosław Parkot, prezes Warty.

Covidowa rzeczywistość: Pierwszą decyzją, jaką podjęliśmy w związku z pandemią, było zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym – mówi Jarosław Parkot, prezes Warty. Jego zdaniem tak powinna zachować się każda firma, a przede wszystkim ubezpieczeniowa. Tomasz Pikuła

Biznes majątkowy jest kluczowy dla Warty, której większościowym akcjonariuszem jest niemiecka grupa ubezpieczeniowa Talanx poprzez spółkę HDI International. W 2020 r. klienci Warty wydali na te ubezpieczenia ok. 6,2 mld zł: indywidualni ponad 4,5 mld zł (dwuprocentowy wzrost r/r), a korporacyjni — blisko 1,8 mld zł. To aż o 7,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

— W trwającym roku, oprócz dalszego rozwoju sprzedaży zdalnej, skupiamy uwagę na rozwijaniu oferty dla klientów z segmentu MŚP i korporacji. Już zeszłoroczne zmiany przyniosły dynamiczny wzrost składki i istotną poprawę rentowności. Widzimy jednak duży potencjał w obu tych segmentach do dalszego poszerzenia naszej grupy klientów, dzięki m.in. wprowadzaniu nowych produktów czy dalszym zmianom w dystrybucji — zapowiada prezes Warty.

Szczegółów w tym zakresie na razie nie ujawnia. W przypadku polis życiowych Warta od kilku lat koncertuje się na klasycznych polisach ochronnych z regularną składką. W tym segmencie odnotowała w zeszłym roku wzrost sprzedaży na poziomie 15,6 proc., osiągając wynik 891,1 mln zł.

— Od kilku lat w spółce życiowej Warty skupiamy się na rozwoju i sprzedaży polis ze składką regularną. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy przypis w tym segmencie ubezpieczeń o ok. 83 proc., podczas gdy średnia dla całego rynku w tej kategorii polis wyniosła niecałe 5 proc. — zawraca uwagę Jarosław Parkot.

Cyfryzacji ciąg dalszy

Warta jest w czołówce ubezpieczycieli, którzy inwestują w cyfrową transformację. W ostatnich latach firma wdrożyła ok. 70 robotów automatyzujących proste procesy w firmie, co pozwoliło zaoszczędzić 15 tys. godzin miesięcznie i oddelegować pracowników do bardziej skomplikowanych zadań. Np. wirtualny asystent, który przyjmuje zgłoszenia szkód przez infolinię, przeprowadził już ok. 300 tys. rozmów. W 2021 r. ubezpieczyciel wdroży kolejne innowacje, m.in. podnoszące jakość obsługi klienta i przyśpieszające proces likwidacji szkód. O szczegółach poinformuje za ok. miesiąc.