Wartość wymiany handlowej Korei Płd. i Wietnamu ma wzrosnąć do 150 mld USD

Zacieśniają się więzi handlowe pomiędzy gospodarkami Korei Południowej i Wietnamu. Wartość dwustronnej wymiany ma w 2023 r. wzrosnąć do 100 mld USD by siedem lat później zwiększyć się do przynajmniej 150 mld USD, informuje Reuters.

Premierzy obu krajów przeprowadzili rozmowy telefoniczne, efektem których ma być systematyczne zwiększanie wymiany handlowej, której wartość w 2021 r. osiągnęła już pułap 78 mld USD.