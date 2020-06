Konsumpcja trzyma się mocno, a wskaźniki PMI w przemyśle zaskakują in plus – ostatnie dane wskazują na to, że strach przed epidemią przegrał walkę z chęcią zarabiania pieniędzy.

O najnowszych danych rozmawiamy z Ignacym Morawskim, dyrektorem SpotDaty w programie Wartości DoDane.