Wczorajsze dane o inflacji z USA dodały wiatru w żagle indeksom

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wczorajsza sesja na rynku akcji przebiegała w optymistycznych nastrojach. Inwestorzy wyczekiwali na dane o inflacji z USA, które to były kluczowym odczytem tego tygodnia, a może i nawet miesiąca. Oczekiwania rynkowe zakładały nieznaczny spadek inflacji, który finalnie okazał się większy od szacunków. Rynki przyjęły go więc ze sporym optymizmem. Inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła z 9,1% w czerwcu do 8,5% w lipcu. Patrząc na reakcję, tuż po publikacji wskaźników CPI, indeksy giełdowe w Europie oraz kontrakty na główne indeksy w USA wystrzeliły w górę, podczas gdy dolar wyraźnie się osłabił.

fot. Bloomberg