Wejście w modną branżę zysków nie gwarantuje

Z nieudanych biznesów dotychczasowi akcjonariusze mogą coś wycisnąć, jeśli tylko znajdą odpowiedniego chętnego do przejęcia miejsca na giełdzie. Przykładów jest bez liku, ale pułapek nie brakuje

O 181 proc. podrożały w październiku akcje spółki Ciasteczka z Krakowa i był to zdecydowanie najlepszy wynik na całej giełdzie. Kapitalizacja poszybowała do 128 mln zł, a impulsem do kupowania akcji na wyścigi stała się informacja o planowanej zmianie branży ze spożywczej na fotowoltaiczną. 3 listopada formalnie decydować będzie o tym walne zgromadzenie, a wyrazem tego będzie także zmiana nazwy na Solar Innovation. W ślad za tym nastąpią zmiany w akcjonariacie — kontrolę przejmą obecni właściciele firmy Semper Power, która zajmuje się doradztwem i montażem systemów fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.