Weź udział w konferencji UCL Leaders 2021

Już 6 marca odbędzie się kolejna edycja konferencji UCL Leaders 2021: Poland in a Global World, organizowana przez stowarzyszenie polskich studentów na University College London. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje “Puls Biznesu”.

UCL Leaders jest wydarzeniem, które ma na celu wywołanie dyskusji o roli Polski w nieustannie zmieniającym się świecie, poprzez interdyscyplinarne debaty oraz panele angażujące wiodących ekspertów, przedsiębiorców i polityków. Od pięciu lat konferencja gromadzi ambitnych studentów polskiego pochodzenia, a także obcokrajowców, zainteresowanych naszym krajem.

Tegorocznej edycja koncentruje się na dalekosiężnych konsekwencjach pandemii Covid-19. Program nie bazuje jednak na prostych faktach czy popularnych sloganach - został bowiem stworzony z myślą o analizowaniu poważnej i, być może, permanentnej zmiany w naszym społeczeństwie. Z tego powodu interdyscyplinarność pozostaje kluczowym elementem programu UCL Leaders; studenci organizujący tegoroczną edycję starają się udowodnić, że w świetle pandemii takie podejście jest bardziej adekwatne niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas konferencji efekty globalnego kryzysu zdrowotnego zostaną zanalizowane w sześciu panelach tematycznych, t.j.:

Polityka: Political Campaigning in the Age of Social Media – rozważania na temat zmian w prowadzeniu kampanii politycznych w erze mediów społecznościowych i wynikających z nich potencjalnych korzyści i zagrożeń dla procesów demokratycznych.

Biznes: Back to business: what should we start, cease and rebuild in the post-pandemic reality? – analiza pandemii jako czynnika wymuszającego zmiany; zapytamy ekspertów, jakie wnioski powinniśmy wynieść z doświadczeń ubiegłego roku i jakie to otwiera przed nami możliwości.

Prawo: The future of the law practice in the post-COVID age – dyskusja o wpływie pandemii na przyszłość systemu prawnego, a także możliwych zmianach w sposobie egzekwowania prawa.

E-commerce: Redefining customer experience through innovation – dyskusja o innowacjach i zmianach w doświadczeniu konsumenckim, skutkujących przeniesieniem wielu aspektów naszego życia do internetu.

Równość: Gender Equality in 21st century Poland - punktem wyjścia do rozważań o równości płci w Polsce będą wydarzenia związane z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w naszym kraju.

Sztuka filmowa: Renaissance of the Polish cinematography - rozmowa o polskim kinie i licznych sukcesach polskich twórców, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach.

Na konferencji głos zabiorą m.in. wiceprezes stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, aktywistka Marta Lempart, Senior Partner McKinsey & Company Daniel Boniecki, CEO Inpost Rafał Brzoska, czy aktor Bartosz Bielenia. Panele będą moderowane przez wiodących dziennikarzy i analityków, między innymi Andrzej Bobiński z Polityki Insight, który poprowadzi panel polityczny.

Z powodu zagrożenia epidemicznego konferencja odbędzie się online, organizatorzy dołożyli jednak wszelkich starań by przekuć to w atut wydarzenia - twierdzą, że dzięki tej zmianie nie tylko zwiększą zasięg konferencji, ale również zaprezentują jeszcze bogatsze grono ekspertów. Ze względu na międzynarodowy charakter, konferencja odbywa się w języku angielskim, aczkolwiek dostępne będzie również symultaniczne tłumaczenie na język polski.

UCL Leaders 2021 odbędzie się dzięki sponsorom: CVC Capital Partners, Dentons, Trigon, Group One oraz Kulczyk Investments. Również dzięki ich zaangażowaniu w prace nad wydarzeniem, 5 marca w ramach konferencji odbędą się unikatowe warsztaty dla uczestników. Ich celem jest poszerzenie perspektyw uczestniczących studentów na możliwości rozwoju ich kariery zawodowej. Partnerem technologicznyjm konferencji jest firma Invo Technologies.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się >>TUTAJ<<

Aby poznać pełną listę gości i dokładny harmonogram konferencji, zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia na Facebooku lub do odwiedzenia strony internetowej projektu.