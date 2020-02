Zasada 20 sekund może ochronić cię przed wieloma chorobami, w tym koronawirusem — twierdzi portal MarketWatch.

Z amerykańskich badań wynika, że tylko 5 proc. ludzi prawidłowo myje ręce po skorzystaniu z toalety (opublikowane w „Journal of Enviromental Health” w 2013 r.). Naukowcy wciąż nie mają pewności co do tego, jak śmiertelny wirus z Chin przenosi się na człowieka, ale wiadomo, że odbywa się to nie tylko drogą kropelkową, bo znaleziono go m.in. w ludzkim kale.