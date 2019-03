WIG20 w dół, gwiazdą sesji CD Projekt

WIG20 zakończył środowe notowania na lekkim minusie. Wśród blue chipów najmocniej rósł CD Projekt po porannych wynikach oraz planach rozwoju przedstawionych w trakcie sesji. Na szerokim rynku na fali publikacji słabych wyników mocno zniżkował Ciech.

Na zamknięciu WIG20 spadł o 0,42 proc. do 2.315,17 pkt., sWIG80 spadł o 0,49 proc. do 11.894,14 pkt., a WIG stracił 0,3 proc. i wyniósł 59.848,76 pkt.



mWIG40 zyskał natomiast 0,14 proc. proc. i wzrósł do 4.192,7 pkt. Obroty wyniosły 709,2 mln zł.



Liderem wzrostów wśród blue chipów był CD Projekt, który w środę rano podał raport roczny. Na zamknięciu kurs wzrósł o 5,44 proc., ale w trakcie sesji zwyżki przekroczyły 7 proc. Zysk netto producenta gier w IV kwartale 2018 r. wyniósł 41,4 mln zł i był o 27 proc. wyższy od oczekiwań analityków. W porównaniu z czwartym kwartałem 2017 roku zysk spadł o 10 proc.



Kurs CD Projektu poszedł w górę po wypowiedziach prezesa spółki Adama Kicińskiego podczas konferencji. Poinformował on, że CD Projekt planuje uruchomić jesienią mobilną wersję gry "Gwint" na telefony marki Apple. Dodał także, że Targi E3, które odbywają się w czerwcu w Los Angeles, to "najlepszy moment na ogłoszenie daty premiery dużych gier”. Spółka pracuje nad grą „Cyberpunk 2077”, nie podano dotąd daty jej premiery.



Drugą, najmocniej zyskująca w środę wśród bluechipów spółką była Polska Grupa Energetyczna, której kurs wzrósł na zamknięciu o 2,65 proc. Trzeci był Alior (1,39 proc.)



Zniżkom w WIG20 przewodził Orange którego kurs spadł na zamknięciu o 3,28 proc.



Na szerokim rynku o 3,72 proc. spadł Ciech. Spółka ogłosiła wyniki we wtorek po sesji. EBITDA grupy Ciech z działalności kontynuowanej wyniosła w czwartym kwartale 2018 roku 169,8 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus przewidywał wynik EBITDA na poziomie 176,2 mln zł. Analitycy wskazywali, że wyniki rozczarowują we wszystkich segmentach.



Po początkowych spadkach kurs Medicalgorithmics wzrósł na zamknięciu o 0,67 proc. Producent urządzeń medycznych podał we wtorek wieczorem, że jego zysk netto spadł w 2018 roku do 14,4 mln zł z 25,5 mln zł w 2017 roku. W trakcie sesji przedstawiciele spółki poinformowali, że udział aktywnych urządzeń Medicalgorithmics na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi może przekroczyć w 2019 roku próg 20 proc. w łącznej puli urządzeń. W tym roku spółka chce skupić się na uzyskaniu kodów refundacyjnych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.



Rynek neutralnie przyjął prognozy tegorocznych wyników finansowych Asbisu i zapowiedź wypłaty dodatkowej dywidendy. Zysk netto po opodatkowaniu w 2019 roku ma wynieść 8,5-10 mln USD, a przychody ze sprzedaży sięgnąć 1,7-1,9 mld USD. Rada dyrektorów Asbisu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę jeszcze 2,78 mln USD, co daje 0,05 USD dywidendy na akcję. W grudniu spółka wypłaciła dywidendę w takiej wysokości na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 r. Kurs na zamknięciu nie zmienił się.