Włochy grożą zablokowaniem Ryanaira

Włoski urząd lotnictwa cywilnego ENAC zagroził zamknięciem Ryanair dostępu do portów lotniczych w kraju, informuje Reuters.

ENAC zarzuca największej europejskiej taniej linii lotniczej, że nie stosuje się do wymagań wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa. Włosi twierdzą, że irlandzki przewoźnik notorycznie narusza wprowadzone przez władze regulacje mające hamować rozprzestrzenianie się koronawirusa i chronić pasażerów. ENAC ostrzegł, że jeśli Ryanair będzie nadal naruszał regulacje, zablokuje mu dostęp do wszystkich 29 portów, do których latają jego samoloty.