Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf

Wody Polskie wczesną jesienią mają ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania taryf za wodę i ścieki - oceniają władze firmy. Do tej pory większość zatwierdzonych taryf przewiduje obniżki opłat, utrzymanie cen bądź lekkie podwyżki wynikające np. z inflacji.

Wody Polskie poinformowały we wtorek na konferencji prasowej, że w ustawowym terminie, czyli do 12 marca br. do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej bądź centrali wpłynęło 2561 wniosków od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych o zatwierdzenie taryf. Do końca czerwca ponad 2 tys. z nich zostało zatwierdzonych.



Z przedstawionej na konferencji informacji wynika, że w przypadku 1952 zatwierdzonych taryf przewiduje się: obniżki cen za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców; opłaty są niezmienione; lekkie podwyżki (ok. 2 proc.) wynikające z inflacji, wzrostu cen energii, czy podatków.



Zaakceptowanych zostało 115 taryf, w których podwyżka opłat wynika z prowadzonych inwestycji (amortyzacja, wkład własny do środków Unijnych). W przypadku 24 taryf podwyżki wynikają z przyczyn niezależnych od przedsiębiorców, np. kupują oni wodę od innego dostawcy.



W przypadku opłat za dostarczanie wody ceny wahają się od 1,58 zł za metr sześc. do 57 zł. W przypadku ścieków jest to od 1,98 zł do 34,94 zł za metr sześc.