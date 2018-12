Work Service po restrukturyzacji

Work Service, który nie wykupił w terminie obligacji, poinformował o zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia.

Spółka pozyskała nowe limity faktoringowe, porozumiała się z obligatariuszami instytucjonalnymi oraz zmieniła umowy kredytowe z bankami. Czas na wyjście na prostą ma do 2020 r., bo własnie do tego roku wydłużono finansowanie bankowe i zapadać będą obligacje.

Zobacz także Work Service szybciej dostanie pieniądze

W poniedziałek doszło do wejścia w życie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, w rezultacie czego ostateczny termin spłaty zobowiązań bankowych został przedłużony do 31 marca 2020 r. Do tego dnia Work Service może korzystać z całości limitów kredytów obrotowych – które obecnie wynoszą ok. 110 mln zł – pozostałych po dokonanej na koniec października spłacie przez spółkę 104 mln zł zadłużenia w wyniku sprzedaży Exact Systems. Zawarcie umowy kredytowej było możliwe po spełnieniu przez Work Service warunków określonych w umowie z bankami zawartej 5 grudnia br. Jednym z warunków wejścia w życie aneksu było uzyskanie limitów faktoringowych na kwotę min. 55 mln zł, które zapewnią Grupie Work Service bieżącą płynność i możliwość bezpiecznego funkcjonowania w najbliższych miesiącach. Warunek ten został spełniony w poniedziałek i umożliwił wejście w życie aneksu z bankami.

W wyniku porozumienia obligatariusze instytucjonalni wszystkich serii – obejmując nowe emisje bądź zmieniając warunki istniejących – zostaną spłaceni w nowym terminie 29 maja 2020 r., przy czym spółka nie będzie zobowiązana do żadnej amortyzacji tych obligacji w trakcie trwania programu. Restrukturyzacja wszystkich serii obligacji odbyła się bez umorzeń (haircut) długu Work Service wobec obligatariuszy. Drobni obligatariusze indywidualni zostali w pełni spłaceni, wraz z zaległymi odsetkami, w tym odsetkami za zwłokę.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończyliśmy negocjacje z kredytodawcami i kluczowymi obligatariuszami, w rezultacie których doszło do podpisania umowy kredytowej. Była to bardzo skomplikowana transakcja restrukturyzacji, ponieważ obejmowała jednoczesną restrukturyzację umów kredytowych, limitów faktoringowych, obligacji wobec inwestorów instytucjonalnych oraz obligacji wobec inwestorów indywidualnych. Jest to bardzo ważny krok w kierunku spłaty zobowiązań oraz realizacji strategii rozwoju naszej grupy. Konsekwentnie dążymy do zminimalizowania zadłużenia poprzez sprzedaż aktywów. Zawarte umowy z bankami i faktorami, jak również porozumienie z kluczowym obligatariuszami, korzystnie wpłyną na sytuację finansową i płynność spółki – mówi Maciej Witucki, prezes Work Service'u.